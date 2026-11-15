Onde assistir ao jogo Chicago Bulls x Timberwolves na NBA hoje

O Chicago Bulls visita o Minnesota Timberwolves no sábado, 14 de novembro, às 22h (horário de Brasília), no Target Center. Este é o primeiro de dois confrontos na temporada regular entre esses rivais de conferências diferentes. Minnesota chega embalado por uma sequência de cinco vitórias, enquanto Chicago busca dar sequência à vitória na prorrogação que encerrou uma série de oito derrotas.

O Chicago (2-9) tem um retrospecto de 1-5 fora de casa e vem de uma vitória em casa por 125 a 117 na prorrogação contra o Atlanta na sexta-feira. Norman Powell lidera os Bulls com 20,8 pontos por jogo, Josh Giddey tem uma média de 8,8 assistências e Jalen Smith pega 7,8 rebotes.

O Minnesota (9-3) tem um retrospecto de 5-1 em casa e vem de uma vitória por 133 a 94 sobre o Dallas na quinta-feira. LaMelo Ball lidera os Timberwolves com 18,6 pontos e 6,2 assistências por jogo, e Rudy Gobert tem uma média de 11,5 rebotes. Este é o primeiro de dois confrontos entre as equipes nesta temporada.

De acordo com a lista de lesionados da ESPN neste sábado, o Chicago Bears não contará com Caleb Wilson (mão), enquanto Dailyn Swain (costas), Tobe Awaka (costas) e Jalen Smith (mão) estão listados como dúvida para o próximo jogo. Já o Minnesota Vikings está fora, com Anthony Edwards (joelho) e Donte DiVincenzo (tendão de Aquiles) fora. Confira a situação final de cada jogador mais perto do início da partida.

Transmissão Chicago Bulls e Minnesota

Os torcedores poderão acompanhar o duelo entre Chicago Bulls e Minnesota Timberwolves pela NBA League Pass, com transmissão ao vivo pela internet, mediante assinatura. O serviço oficial da NBA permite assistir às partidas ao vivo e também disponibiliza reprises e outros conteúdos da competição.

A partida faz parte da programação da temporada regular da NBA, que reúne as principais equipes do basquete norte-americano na disputa por uma vaga nos playoffs.