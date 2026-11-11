Onde assistir Cavaliers x New York Knicks na NBA de hoje

Assista ao jogo Knicks x Cavs sem precisar de TV a cabo — veja como.

Não perca as notícias do DCI Receba as principais do dia no nosso canal do WhatsApp. Entrar no canal Siga no Google

Os Knicks receberão os Cavaliers nesta quarta-feira, 11 de novembro, no Madison Square Garden. A partida terá transmissão para o Brasil ao vivo, a partir das 21h.

Transmissão do jogo Cavaliers x Knicks

Cleveland Cavaliers e New York Knicks se enfrentam nesta quarta-feira, 11 de novembro de 2026, pela temporada regular da NBA. Os torcedores poderão acompanhar o confronto ao vivo pela ESPN 2, na televisão por assinatura, e pelo Disney+, no streaming. Outra alternativa é o NBA League Pass, serviço oficial da liga que transmite os jogos da temporada mediante assinatura.

Para assistir pela internet, basta acessar o Disney+ pelo celular, computador ou smart TV e procurar a transmissão da ESPN 2. Já os assinantes do League Pass podem acompanhar a partida pelo aplicativo ou site oficial da NBA.

O Cleveland Cavaliers tentará encerrar uma sequência de cinco derrotas consecutivas contra o New York Knicks quando visitar a equipe na quarta-feira, às 19h (horário do leste dos EUA), no Madison Square Garden.

O New York (6-4) venceu quatro jogos seguidos, incluindo uma vitória por 117 a 85 sobre o Milwaukee na terça-feira, em que Jalen Brunson marcou 23 pontos e Karl-Anthony Towns contribuiu com 21 pontos e 16 rebotes. O técnico Mike Brown manteve todos os titulares com menos de 29 minutos em quadra, o que deve facilitar a segunda partida de jogos consecutivos.

Os Knicks vencem com defesa e rebotes. Eles permitem apenas 102,3 pontos por jogo, a menor marca da liga, e lideram a NBA com 49,4 rebotes por partida, segundo a iHeart Sports. Isso decidiu a vitória de sábado por 109 a 97 em Cleveland, quando o New York venceu a disputa de pontos de segunda chance por 26 a 8.

O Cleveland (5-6) sofreu sua segunda derrota consecutiva, incluindo uma por 124 a 112 para o Charlotte na segunda-feira, em que os Hornets converteram 23 de 46 arremessos de três pontos. Os Cavaliers têm uma média de 116,5 pontos por jogo, mas sofrem 115.

Donovan Mitchell marcou 37 pontos, incluindo 21 no último quarto, no primeiro confronto, e o retorno de Jarrett Allen deve ajudar nos rebotes. O Cleveland ainda não conta com Sam Merrill (cotovelo). Josh Hart, do New York, é dúvida devido a uma doença.