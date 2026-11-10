Canais
Basquete

Houston Rockets x Denver Nuggets: onde assistir ao vivo jogo da NBA

Tudo sobre a partir nesta segunda

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Houston Rockets x Denver Nuggets
DCI
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Houston Rockets e Denver Nuggets se enfrentam nesta segunda-feira, 9 de novembro, pela temporada regular da NBA; veja o horário e onde acompanhar a partida. A rodada da NBA desta segunda-feira (9) terá o confronto entre Houston Rockets e Denver Nuggets. As equipes entram em quadra no Toyota Center, em Houston, no Texas, em uma partida que coloca frente a frente dois times que buscam melhorar sua posição na temporada regular.

Onde assistir Houston Rockets x Denver Nuggets

No Brasil, a partida começa às 22h30 (horário de Brasília), com transmissão pelo NBA League Pass, serviço de streaming oficial da liga.

O Houston Rockets tenta interromper uma sequência de duas derrotas consecutivas. O resultado mais recente foi o revés por 102 a 99 diante do Phoenix Suns, no sábado (7). Mesmo com 21 pontos e dez rebotes de Kevin Durant, a equipe não conseguiu evitar o resultado negativo.

Alperen Şengün também teve participação importante, com 15 pontos, seis rebotes e cinco assistências. O pivô, porém, encontrou dificuldades para pontuar e acertou apenas cinco de 16 arremessos.

Outro problema para Houston está nas opções disponíveis para o garrafão. Clint Capela, com uma entorse no tornozelo direito, e Steven Adams, com uma lesão na panturrilha direita, aparecem como desfalques. Com isso, Şengün deve assumir boa parte da responsabilidade na posição.

Do outro lado, o Denver Nuggets chega embalado por quatro vitórias nos últimos cinco compromissos. No sábado, a equipe venceu o Indiana Pacers por 114 a 102, em partida disputada na Cidade do México.

Nikola Jokić foi um dos destaques do resultado, com 19 pontos, 13 rebotes e oito assistências. O sérvio aparece como provável para o confronto desta segunda-feira, apesar de uma lesão no cotovelo direito.

Jamal Murray também está listado como provável, em razão de uma contusão na canela esquerda. O armador tem média de 24,3 pontos por partida e representa uma das principais armas ofensivas da equipe.

O Houston não poderá contar com Clint Capela e Steven Adams. Já o Denver tem Julian Strawther como desfalque confirmado, enquanto Nikola Jokić, Jamal Murray, Aaron Gordon, Cameron Johnson, DeMar DeRozan e Christian Braun aparecem como prováveis no boletim médico.

A situação dos jogadores pode ser atualizada até o início da partida.

Último confronto entre as equipes

No encontro mais recente entre Houston Rockets e Denver Nuggets, em 11 de março de 2026, o time de Denver venceu por 129 a 93, jogando em casa.

Naquela partida, Houston teve dificuldades especialmente nos arremessos de longa distância, convertendo apenas quatro de 33 tentativas de três pontos.

Agora, os Rockets tentam aproveitar o mando de quadra para voltar a vencer, enquanto Denver busca manter o bom momento na temporada regular.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Mais lidas

Aima A05 no Brasil

Mini carro elétrico chinês tem três lugares, roda 60 km e pode custar R$ 49 mil

Os Simpsons previram apagão mundial

Os Simpsons previram apagão mundial no dia 17 de novembro? Entenda a teoria que viralizou

pronunciamento Lula

Veja o pronunciamento do Presidente Lula hoje na íntegra

Karatê Kid sessão da tarde

Sessão da Tarde hoje: Karatê Kid tem Jackie Chan e Jaden Smith

Você pode gostar também

Onde assistir o jogo do Warriors x Magic na NBA neste sábado

Onde assistir o jogo do Warriors x Magic na NBA neste sábado

Lakers x Trail Blazers

Lakers x Trail Blazers hoje: onde assistir ao vivo e o que esperar do jogo da NBA

Onde assistir Lakers x Kings ao vivo

Saiba onde assistir Lakers x Kings ao vivo nesta quinta-feira

Onde assistir Raptors x Lakers ao vivo

Onde assistir Raptors x Lakers e transmissão da NBA neste domingo

Warriors e Clippers

Clippers x Warriors: onde assistir ao vivo a NBA neste domingo (1º)

Onde assistir o jogo da Celtics x Magic da NBA

Onde assistir o jogo da Celtics x Magic da NBA neste domingo

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes