Houston Rockets x Denver Nuggets: onde assistir ao vivo jogo da NBA
Tudo sobre a partir nesta segunda
Houston Rockets e Denver Nuggets se enfrentam nesta segunda-feira, 9 de novembro, pela temporada regular da NBA; veja o horário e onde acompanhar a partida. A rodada da NBA desta segunda-feira (9) terá o confronto entre Houston Rockets e Denver Nuggets. As equipes entram em quadra no Toyota Center, em Houston, no Texas, em uma partida que coloca frente a frente dois times que buscam melhorar sua posição na temporada regular.
Onde assistir Houston Rockets x Denver Nuggets
No Brasil, a partida começa às 22h30 (horário de Brasília), com transmissão pelo NBA League Pass, serviço de streaming oficial da liga.
O Houston Rockets tenta interromper uma sequência de duas derrotas consecutivas. O resultado mais recente foi o revés por 102 a 99 diante do Phoenix Suns, no sábado (7). Mesmo com 21 pontos e dez rebotes de Kevin Durant, a equipe não conseguiu evitar o resultado negativo.
Alperen Şengün também teve participação importante, com 15 pontos, seis rebotes e cinco assistências. O pivô, porém, encontrou dificuldades para pontuar e acertou apenas cinco de 16 arremessos.
Outro problema para Houston está nas opções disponíveis para o garrafão. Clint Capela, com uma entorse no tornozelo direito, e Steven Adams, com uma lesão na panturrilha direita, aparecem como desfalques. Com isso, Şengün deve assumir boa parte da responsabilidade na posição.
Do outro lado, o Denver Nuggets chega embalado por quatro vitórias nos últimos cinco compromissos. No sábado, a equipe venceu o Indiana Pacers por 114 a 102, em partida disputada na Cidade do México.
Nikola Jokić foi um dos destaques do resultado, com 19 pontos, 13 rebotes e oito assistências. O sérvio aparece como provável para o confronto desta segunda-feira, apesar de uma lesão no cotovelo direito.
Jamal Murray também está listado como provável, em razão de uma contusão na canela esquerda. O armador tem média de 24,3 pontos por partida e representa uma das principais armas ofensivas da equipe.
O Houston não poderá contar com Clint Capela e Steven Adams. Já o Denver tem Julian Strawther como desfalque confirmado, enquanto Nikola Jokić, Jamal Murray, Aaron Gordon, Cameron Johnson, DeMar DeRozan e Christian Braun aparecem como prováveis no boletim médico.
A situação dos jogadores pode ser atualizada até o início da partida.
Último confronto entre as equipes
No encontro mais recente entre Houston Rockets e Denver Nuggets, em 11 de março de 2026, o time de Denver venceu por 129 a 93, jogando em casa.
Naquela partida, Houston teve dificuldades especialmente nos arremessos de longa distância, convertendo apenas quatro de 33 tentativas de três pontos.
Agora, os Rockets tentam aproveitar o mando de quadra para voltar a vencer, enquanto Denver busca manter o bom momento na temporada regular.