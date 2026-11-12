Houston Rockets x Golden State Warriors: onde assistir ao jogo da NBA ao vivo hoje (11)
Jogo começa às 23h
Houston Rockets e Golden State Warriors se enfrentam nesta quarta-feira, 11 de novembro, pela temporada regular 2026/2027 da NBA. A partida será disputada no Toyota Center, em Houston, nos Estados Unidos, com início previsto para as 23h30 (horário de Brasília).
O confronto reúne duas equipes que fazem boa campanha na Conferência Oeste. Tanto os Rockets quanto os Warriors chegam ao duelo com oito vitórias e três derrotas, em uma disputa direta pelas primeiras posições da classificação.
Onde assistir a Houston Rockets x Golden State Warriors ao vivo?
O jogo entre Houston Rockets e Golden State Warriors terá transmissão ao vivo no Brasil pela ESPN 2, na televisão, e pelas plataformas de streaming Disney+ e NBA League Pass. A bola sobe às 23h30 (horário de Brasília). Os torcedores também poderão acompanhar o confronto por aplicativos de resultados esportivos, com atualização do placar e das estatísticas em tempo real.
- Jogo: Houston Rockets x Golden State Warriors
- Data: quarta-feira, 11 de novembro de 2026
- Horário: 23h30 (de Brasília)
- Local: Toyota Center, Houston, Texas
- Competição: NBA 2026/2027
- Onde assistir: ESPN 2, Disney+ e NBA League Pass
Como chegam Houston Rockets e Golden State Warriors?
O Golden State Warriors chega embalado por uma sequência de oito vitórias consecutivas. Na rodada anterior, a equipe venceu o New Orleans Pelicans por 138 a 87, com mais uma atuação de destaque do armador Stephen Curry.
O astro é um dos principais nomes da campanha dos Warriors e registra média de 30,6 pontos por partida nesta temporada. A equipe também se destaca nas bolas de três pontos, fundamento em que apresenta um dos melhores aproveitamentos da liga.
Do outro lado, o Houston Rockets também vive um bom momento. O time venceu o Denver Nuggets por 110 a 100 na segunda-feira (9), em uma partida na qual Kevin Durant e Alperen Sengun tiveram papel decisivo.
Durant anotou 23 pontos, enquanto Sengun contribuiu com 20. Os dois também registraram 12 rebotes e oito assistências cada.
Com campanhas idênticas, o duelo desta quarta-feira pode influenciar diretamente a disputa por posições na Conferência Oeste.