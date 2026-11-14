Indiana Pacers x New York Knicks hoje: onde assistir a NBA nesta sexta
Jogo começa às 21h
Na sexta-feira à noite, o New York Knicks viaja até Indianápolis para um confronto da Conferência Leste contra o Indiana Pacers, com ambas as equipes buscando sua primeira vitória na fase de grupos da Copa da NBA. O confronto marca o primeiro de três encontros entre as equipes na temporada. No último campeonato, os Knicks levaram a melhor em três dos quatro jogos disputados contra os Pacers.
O New York Knicks chega ao confronto com um retrospecto de 6 vitórias e 5 derrotas após sofrer uma derrota por 115 a 107 para o Cleveland Cavaliers na quarta-feira. Jalen Brunson liderou os Knicks com 27 pontos, enquanto Karl-Anthony Towns contribuiu com 21 pontos, 11 rebotes e oito assistências. Brunson tem sido a força motriz do ataque do Knicks nesta temporada, com média de 26 pontos por jogo, enquanto Towns continua dominando os rebotes, liderando a liga com 13,5 rebotes por partida. Os Knicks também se consolidaram como uma das equipes defensivas mais sólidas da NBA, permitindo apenas 103,5 pontos por jogo.
O Indiana chega ao confronto de sexta-feira com um retrospecto de 4-8, após encerrar uma sequência ruim com uma vitória por 114 a 101 sobre o Washington Wizards na quarta-feira. Pascal Siakam tem sido o cestinha dos Pacers, com média de 22,7 pontos por jogo, enquanto Andrew Nembhard assumiu um papel mais importante na criação de jogadas com a ausência de Tyrese Haliburton, que está afastado por uma lesão na coxa. Nembhard registrou dois duplos-duplos consecutivos, incluindo 17 pontos e 10 assistências contra o Washington. Com ambas as equipes em busca do primeiro título da NBA, o jogo de sexta-feira ganha ainda mais importância neste início de temporada.
Onde assistir a Pacers x Knicks ao vivo?
A partida terá transmissão nos Estados Unidos pelo Prime Video, além de opções regionais como DAZN-MSG e Fubo. Até o momento, não há confirmação de transmissão para o público brasileiro nas informações disponíveis.
Na história da temporada regular da NBA, Indiana Pacers e New York Knicks já se enfrentaram 202 vezes. Os Pacers somam 97 vitórias, contra 105 triunfos dos Knicks.
Em Indianápolis, o retrospecto é favorável aos mandantes, com 64 vitórias e 38 derrotas. Já nos jogos disputados em Nova York, os Pacers venceram 33 vezes e perderam 67.