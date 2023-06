Em pausa Data FIFA, quando volta o Brasileirão Série B 2023?

Em junho de 2023, o Brasileirão Série B será paralisado por uma semana por conta da Data FIFA, época em que as seleções de todos os continentes entram em campo para disputarem amistosos e torneios. Saiba quando será a próxima rodada da competição e como está a classificação até aqui.

A Série B do Campeonato Brasileiro é a segunda divisão do futebol brasileiro. Vinte equipes participam da competição, mas apenas quatro conseguem o acesso à elite. Na contramão, os quatro últimos são rebaixados para a terceira divisão.

Quando o Brasileirão Série B volta após a Data FIFA?

Os jogos do Brasileirão Série B voltam na próxima quarta-feira, 21 de junho, com o duelo entre CRB e Ituano na 13ª rodada do primeiro turno. Todos os vinte clubes entram em campo em dez partidas.

No entanto, o confronto entre Sport e Vila Nova, atrasado pela segunda rodada, será disputado no domingo, 18 de junho, às 18h.

Este ano, a CBF garantiu no regulamento da primeira e segunda divisão que sempre que a Data FIFA acontecer, ambos os campeonatos serão paralisados. A ação serve para não prejudicar as equipes que tem jogadores convocados para os amistosos.

Confira a agenda da próxima rodada do Brasileirão Série B.

QUARTA-FEIRA, 21/06:

CRB X Ituano - 21h30

Local: Estádio Rei Pelé

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

QUINTA-FEIRA, 22/06:

Sport x Juventude - 21h30

Local: Estádio Ilha do Retiro

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

SEXTA-FEIRA, 23/06:

Atlético GO x Ponte Preta - 19h

Local: Estádio Antônio Accioly

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

SÁBADO, 24/06:

Botafogo SP x Vila Nova - 11h

Local: Estádio Santa Cruz

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Avaí x Londrina - 16h

Local: Estádio Ressaca

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Chapecoense x Criciúma - 17h

Local: Arena Condá

Onde assistir: BAND e Premiere

Tombense x Novorizontino - 18h15

Local: Estádio Soares de Azevedo

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

DOMINGO, 25/06:

Mirassol x ABC - 11h

Local: Estádio José Maria de Campos Maia

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Sampaio Corrêa x Ceará - 15h30

Local: Estádio Castelão

Onde assistir: BAND e Premiere

Guarani x Vitória - 18h

Local: Estádio Brinco de Ouro

Onde assistir: BAND e Premiere

Quem é o líder da Série B do Brasileiro?

Em doze rodadas disputadas, o Novorizontino assumiu a liderança com 26 pontos e agora é o novo líder do Brasileirão Série B no início da temporada. O time do interior paulista tem oito vitórias, dois empates e duas derrotas.

A segunda divisão deste ano é uma das mais disputadas dos últimos anos. Na temporada passada, o torcedor assistiu Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia tomarem conta do G-4. Assim que a competição voltar no fim de junho, o Vitória, Vila Nova, Criciúma e até o Mirassol vão brigar pela liderança.

1 Novorizontino – 26 pontos

2 Vitória – 25 pontos

3 Vila Nova – 24 pontos

4 Criciúma – 23 pontos

5 Mirassol – 22 pontos

6 Sport – 21 pontos

7 Ceará – 19 pontos

8 Juventude – 18 pontos

9 Botafogo SP – 18 pontos

10 Atlético GO – 17 pontos

11 Guarani – 16 pontos

12 Sampaio Corrêa – 15 pontos

13 Ituano – 14 pontos

14 CRB – 14 pontos

15 Ponte Preta – 12 pontos

16 Londrina – 10 pontos

17 Chapecoense – 10 pontos

18 Tombense – 9 pontos

19 Avaí – 9 pontos

20 ABC – 6 pontos

Quem tá no rebaixamento na Série B?

Na parte de baixo da tabela, amargam a zona de rebaixamento da Série B as equipes de Chapecoense, Tombense, Avaí e ABC após doze rodadas.

O ABC, do Rio Grande do Norte, é o lanterna da tabela. Com seis pontos, o clube acumula apenas uma vitória. O Avaí e o Tombense estão empatados com nove pontos cada, em 19º e 18º respectivamente.

A Chapecoense, com 10 pontos, é o primeiro na degola e prestes a se salvar nas próximas rodadas. O time verde precisa garantir o triunfo se quiser escapar do pesadelo da terceira divisão.

Quantos pontos é necessário para subir na Série B?

Para se garantir na parte de cima da classificação e subir para a Série A, o time precisa marcar pelo menos 63 pontos, de acordo com dados dos matemáticos da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Se o time passar dos 63 pontos, estará praticamente à caminho da primeira divisão. Não há uma matemática exata, visto que em cada temporada os clubes conquistam pontuações diferentes.

Em 2022, o Cruzeiro venceu a Série B com 78 pontos, enquanto o Grêmio marcou 65 e o Bahia e o Vasco 62. Na temporada 2021, o Coritiba e o Avaí marcaram 64 e subiram em terceiro e quarto respectivamente.

