Vai ter jogo na Globo hoje? Programação de quarta-feira (14/6)

Quarta-feira é, tradicionalmente, dia de futebol na TV aberta, mas qual jogo vai passar na Globo, 14 de junho? Veja a programação de hoje.

Tem jogo na Globo hoje ou não?

A Globo não transmite jogo de futebol nesta quarta-feira em sua programação. Após o capítulo inédito da novela "Terra e Paixão", a emissora exibe o especial "Som Brasil: Alexandre Pires", às 22h25, horário de Brasília.

O próximo jogo na Globo será no sábado, 17 de junho, no amistoso entre a Seleção Brasileira e Guiné às 16h30, horário de Brasília, para todo o Brasil na TV aberta.

A partida será o segundo desafio da equipe após a desastrosa eliminação na Copa do Mundo do Catar para a Croácia, nas quartas de final. Em 25 de março, o Marrocos ganhou do Brasil por 2 x 1, em Tanger. A transmissão terá a narração de com Luis Roberto com comentários de Ana Thais Matos e Júnior.

Brasil x Guiné

Quando: Sábado, 17/06

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Onde: Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, na Espanha

Programação da Globo hoje

Agora que você já sabe que não tem jogo de futebol na emissora, confira a programação completa nesta quarta-feira, para não perder nenhuma atração especial.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Chocolate com Pimenta

15:25 Sessão Da Tarde – O Sol Também é uma Estrela

17:05 Vale a Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas

18:25 Mar do Sertão

19:10 Jornal Local

19:40 Vai Na Fé

20:30 Jornal Nacional

21:20 Terra e Paixão

22:25 Som Brasil: Alexandre Pires

23:35 Que História É Essa Porchat?

00:20 Jornal da Globo

