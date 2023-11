4 formas assistir jogo do Flamengo x Atlético MG (29/11)

Equipes se enfrentam no Maracanã, no Rio de Janeiro

Dois candidatos ao título do Brasileirão se enfrentam nesta quarta-feira, 29 de novembro. Estamos falando do jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, no Maracanã, às 19h30 (de Brasília), válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Onde assistir e todas as informações da partida você confere logo abaixo.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje na TV?

Com narração de Luiz Carlos Jr e comentários de Richarlyson e Ledio Carmona, o Premiere transmite com exclusividade o jogo do Flamengo com o Atlético Mineiro nesta quarta, às 19h30, horário de Brasília, em operadoras de TV por assinatura.

É possível assistir o Premiere simultaneamente em 3 dispositivos. Além do computador, dá para encontrar o aplicativo no celular, smartv, tablets, Android TV, Chromescast e Air Play.

O duelo entre Flamengo e Atlético MG coloca frente a frente duas equipes que seguem na disputa pelo título do Brasileirão. O Rubro-Negro está empatado com o atual líder Palmeiras, com 63 pontos, enquanto o Galo tem 60, três a menos do que o alviverde.

PREMIERE:

SKY: 230-244 / 632-640 HD

OI: 342-352 / 340-341 / 353-357

CLARO: 220-228 / 721-728 HD / 729-730 / 229

VIVO: 151 / 154–159 / 150-153 HD / 770–777 / 781–782 / 901-903 / 910 / 778-779

Como assistir Flamengo x Atlético MG na internet?

A partida entre Flamengo e Atlético Mineiro poderá ser assistida na internet pelo Globoplay, o site de notícias GE e a plataforma Canais Globo. No entanto, como o pay-per-view é um serviço pago, só assinantes podem acompanhar a retransmissão nesta quarta-feira.

As três opções funcionam em seus respectivos sites e pelo aplicativo em dispositivos móveis. Verifique a disponibilidade do aparelho com o pay-per-view.

Globoplay:

Assinantes do plano 'Globoplay + Premiere' podem assistir o jogo do Flamengo no site ou no app para celulares ou outros dispositivos com acesso à internet. Por mês, é necessário pagar R$ 69,90 ou R$ 89,90 com a opção dos canais ao vivo.

Passo 1: acesse www.globoplay.globo.com ou baixe o aplicativo no Google Play ou Apple Store de graça. Clique no canto superior direito e escolha a opção 'Entrar'.

Passo 2: digite os dados da sua conta Glooboplay e confirme. Depois, toque na opção 'Agora na TV', localizada no menu principal.

Passo 3: dentro da programação de canais, procure o Premiere e clique nele. Aguarde o jogo começar e assista como e onde quiser.

GE:

A maneira mais simples e fácil de acompanhar o jogo do Flamengo é no GE, site de notícias da Globo. Isso porque o portal disponibiliza a transmissão em simulcast para os assinantes do Premiere.

É possível acompanhar na versão web como no aplicativo.

Passo 1: digite www.ge.globo.com em seu navegador, procure o ícone da partida entre Flamengo e Atlético Mineiro e clique nele.

Passo 2: em seguida, faça o seu login Conta Globo com o email e a senha de assinante Globoplay - ou da sua operadora, caso tenha o Premiere.

Passo 3: no horário marcado para começar a partida, clique no play e curta a transmissão.

Canais Globo:

Quem é assinante da TV paga, como a Sky, Claro, Oi e a Vivo, e tem o Premiere em seu pacote pode acompanhar o jogo do Flamengo de graça no aplicativo Canais Globo.

Passo 1: entre no site www.canaisglobo.com.br ou baixe o aplicativo Canais Globo no celular Android e iOS. Em seguida, clique no ícone localizado no menu superior e digite o seu email e senha.

Passo 2: assim que digitar o email e a senha, vinculados à operadora, clique em 'Canais'.

Passo 3: você será redirecionado para a programação com todos os canais. Escolha a opção Premiere e assista ao vivo o jogo do Flamengo contra o Galo.

Flamengo x Atlético MG últimos jogos

Seja pela disputa por títulos ou apenas pela rivalidade entre as torcidas, Flamengo e Atlético Mineiro formalizaram uma das maiores rivalidades interestaduais do Brasil. De acordo com o site de estatísticas de futebol O Gol, Flamengo e Atlético Mineiro já se enfrentaram em 86 oportunidades, com 34 vitórias para o Flamengo, 20 empates e 32 triunfos do Galo.

Nos últimos 10 encontros, o Galo venceu seis, incluindo a final da Supercopa do Brasil em 2022, enquanto o Mengo faturou quatro triunfos entre o Brasileirão e a Copa do Brasil.

Quando falamos em resultados recentes, o Flamengo é quem venceu o último encontro contra o Atlético. Em 29 de julho, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 17ª rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro ganhou por 2 a 1, com gols de Arrascaeta e Wesley, enquanto Paulinho descontou.

Em 2023, Flamengo e Atlético Mineiro disputam o título brasileiro.

Últimos dez jogos:

29.07.2023 - Atlético MG 1 x 2 Flamengo - Brasileirão

15.10.2022 - Flamengo 1 x 0 Atlético MG - Brasileirão

13.07.2022 - Flamengo 2 x 0 Atlético MG - Copa do Brasil

22.06.2022 - Atlético MG 2 x 1 Flamengo - Copa do Brasil

19.06.2022 - Atlético MG 2 x 0 Flamengo - Brasileirão

20.02.2022 - Atlético MG 2 x 2 (8x7) Flamengo - Supercopa do Brasil

30.10.2021 - Flamengo 1 x 0 Atlético MG - Brasileirão

07.07.2021 - Atlético MG 2 x 1 Flamengo - Brasileirão

08.11.2020 - Atlético MG 4 x 0 Flamengo - Brasileirão

09.08.2020 - Flamengo 0 x 1 Atlético MG - Brasileirão

Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão?

Faltam apenas três rodadas para acabar o Brasileirão e nada está decidido. Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro e Grêmio brigam pelo título enquanto Cruzeiro, Santos, Vasco, Bahia e Goiás lutam contra a zona de rebaixamento.

O Botafogo terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro em primeiro lugar, com 13 pontos de vantagem sob o segundo colocado. A saída do técnico Luis Castro, as lesões no elenco e a queda no rendimento de jogadores como Tiquinho Soares são os fatores responsáveis não apenas por fazer o Glorioso perder a liderança, como também o favoritismo ao título.

Até 29 de novembro, início da 36ª rodada, o Palmeiras é o líder com 63 pontos, empatado com o Flamengo. O Botafogo ocupa a terceira posição, com 62 pontos. O Atlético Mineiro, outro concorrente ao título, é o 4º colocado com 60 pontos, enquanto o Grêmio é o 5º com 59.

Na parte de baixo da classificação, América Mineiro e Coritiba já estão rebaixados. Goiás, Cruzeiro, Bahia, Vasco, Santos e Corinthians brigam pela permanência na elite do Brasileiro.

Acompanhe a classificação do Brasileiro até a 36ª rodada, de acordo com a CBF.

1) Palmeiras - 63 pontos

2) Flamengo - 63 pontos

3) Botafogo - 62 pontos

4) Atlético MG - 60 pontos

5) Grêmio - 59 pontos

6) RB Bragantino - 59 pontos

7) Fluminense - 53 pontos

8) Athletico PR - 52 pontos

9) Cuiabá - 48 pontos

10) São Paulo - 47 pontos

11) Corinthians - 47 pontos

12) Internacional - 46 pontos

13) Fortaleza - 45 pontos

14) Cruzeiro - 44 pontos

15) Santos - 43 pontos

16) Vasco - 42 pontos

17) Bahia - 41 pontos

18) Goiás - 35 pontos

19) Coritiba - 29 pontos

20) América MG - 21 pontos

Quem vai apitar o jogo do Flamengo hoje?

O árbitro Ramon Abatti Abel vai apitar o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro nesta quarta, 29, no Maracanã às 19h30, horário de Brasília. Ao seu lado estarão os auxiliares Bruno Boschilia, Bruno Raphael Pires e o quarto árbitro Maguielson Lima Barbosa e Wagner Reway no VAR.

Ramon já apitou dois jogos do Flamengo e cinco do Atlético nesta temporada. O profissional, que integra o quadro de árbitros da FIFA desde o fim de 2022, coleciona polêmicas em seu currículo envolvendo o Flamengo. Em 8 de julho, o árbitro deixou os cariocas na bronca após não dar pênalti em lance entre Richard Ríos e Everton Ribeiro.

No lance, o jogador do Palmeiras empurrou Everton dentro da área, mas a arbitragem - com participação do VAR - viu a jogada como normal. Outra polêmica envolvendo o árbitro aconteceu em Atlético Mineiro e Botafogo, em 16 de de setembro, no Brasileirão, quando Ramon confirmou o impedimento em Diego Costa e anulou o gol.

Ramon Abatti Abel, 34 anos, nasceu em Araranguá, em Santa Catarina, e está inscrito na SENAF, a Comissão de Arbitragem da CBF, desde 2017.

