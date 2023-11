Critérios de desempate do Brasileirão 2023: como funciona e regras

Entenda as regras do campeonato em caso de empate entre duas ou mais equipes

A disputa pela taça do Campeonato Brasileiro Série A segue indefinida entre Palmeiras, Flamengo e Botafogo, e como a disputa ocorre em pontos corridos, é aí que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) pode recorrer aos critérios de desempate do Brasileirão. O resultado será definido ao fim da 38ª rodada.

Saiba quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão 2023

Conheça os 7 critérios de desempate do Brasileirão

Se dois times ou mais terminam a última rodada do Brasileirão empatados, os sete critérios de desempate entram em ação para definir quem leva a melhor. Se o primeiro critério da lista não funciona, o segundo é colocado em prática, e, se nada muda, segue a ordem até a definição da tabela. O campeonato segue o regulamento da CBF.

1) Maior número de vitórias

O primeiro critério imposto pela CBF no Brasileirão é o número de vitórias. É simples, o time que mais venceu na competição fica com a vantagem para si. Por exemplo: se Palmeiras e Flamengo estiverem empatados na pontuação, mas o alviverde tem 18 vitórias e o Mengo 17, é o time paulista quem leva a melhor.

O critério também é utilizado entre duas ou mais equipes com o mesmo saldo de vitórias. É levado em consideração o número total de vitórias que o clube conquistou na temporada, primeiro e segundo turno.

2) Melhor saldo de gols | desempate do Brasileirão

Se o primeiro critério não funcionar, aí o saldo de gols entra em cena. Aqui, a vantagem fica com o time que tem o maior saldo de gols. Mas qual é a matemática?

É simples, para fechar ao saldo de gols de um elenco basta pegar o número de gols marcados no campeonato e subtrair por gols sofridos. Por exemplo, o Palmeiras marcou 58 gols e sofreu 32, portanto o saldo de gols do alviverde é de 26.

Aqui, o time que tiver o maior saldo de gols leva a melhor.

3) Números de gols pró

O terceiro critério de desempate do Brasileirão é bem simples: remete ao número de gols marcados. Fica com a melhor posição na tabela de classificação o elenco que marcou mais gols durante toda a temporada, dentro e fora de casa.

O número de gols sofridos não é levado em conta, já que o critério só leva em consideração os 'gols pró', ou seja, as vezes que o clube balançou as redes em seu favor. Em resumo, o participantes com o melhor ataque na temporada fica com a vantagem.

4) Confronto direto

O quarto critério de desempate é o confronto direto. No entanto, se houver empate entre mais de dois clubes, este critério não será considerado, conforme o regulamento da CBF.

Aqui, a matemática leva em conta os resultados dos jogos de ida e volta somados, ou seja, o placar dos 180 minutos em campo. Por exemplo, se o Palmeiras venceu os dois jogos contra o Flamengo no primeiro e segundo turno do Brasileirão, é ele quem fica com a vantagem.

Porém, se o alviverde venceu uma partida e o Rubro-Negro outra, mas o Palmeiras tem mais pontos no confronto direto, ele fica com a melhor posição - ou até mesmo o título.

Se os dois resultados entre os times terminaram em empate, aí o critério seguinte será utilizado.

5) Número de cartões vermelhos recebidos | desempate do Brasileirão

Este critério é fácil, fica com a melhor vaga na tabela de classificação o time que recebeu menos cartões vermelhos durante todo o campeonato, de acordo com os números da arbitragem da CBF.

O cartão vermelho é utilizado pelo árbitro em campo em caso de uma falta muito grave do jogador contra o adversário, em caso de reclamações excessivas e agressões. Se o juiz mostrar um cartão amarelo por falta e, em sequência, outro amarelo, o vermelho entra é validado.

6) Número de cartões amarelos recebidos

Aqui, o critério de desempate também é fácil de entender: o time com o menor número de cartões amarelos recebidos fica com a vantagem para si no Brasileirão.

O cartão amarelo é dado para o jogador em caso de falta não grave, por reclamação ou até como advertência. O critério não leva em consideração as suspensões dos jogadores pelo acúmulo de cartões amarelos, e sim quem tem mais em sua trajetória na temporada.

7) Sorteio | desempate do Brasileirão

O último critério de desempate do Brasileirão é o sorteio. Se nenhum dos seis itens anteriores funcionar, o sorteio será realizado pela CBF para definir quem fica com a melhor posição na tabela ou, quem sabe, com o título do Brasileirão. A CBF não informa em seu regulamento como será o sorteio.

Em toda a história do futebol, nunca o campeonato foi decidido pelos critérios de desempate.

Quando o Brasileiro virou pontos corridos?

A CBF alterou o sistema do Campeonato Brasileiro de mata-mata para pontos corridos em 2003, com o triunfo do Cruzeiro. Desde então, são 23 edições no formato atual com sete campeões diferentes além da Raposa: o Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Fluminense, Santos e Atlético MG.

Antes, o formato do Brasileirão consistia em duas fases: a primeira em pontos corridos, com o time dividido em grupos, e depois as eliminatórias com direito à final para decidir o título.

No Brasileirão, o sistema de pontos corridos é disputado em 38 rodadas, separadas em turno e returno, com 19 cada. Os times enfrentam duas vezes cada um dos outros oponentes, sendo a primeira como visitante e a outra como o anfitrião do combate.

Três pontos são distribuídos em caso de vitória, e um para os dois times em caso de empate. O campeonato distribui vagas para a Libertadores e Sul-Americana, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a segunda divisão.

Não há a possibilidade de eliminação em pontos corridos.

Confira a premiação do Brasileiro e saiba quem foi rebaixado na Série B