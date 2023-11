4 formas de assistir o jogo do Cruzeiro hoje contra o Athletico PR

O Cruzeiro segue em sua incansável luta contra o rebaixamento. Nesta quinta-feira, 30 de novembro, vai enfrentar o Athletico Paranaense, no Mineirão, pela 36ª rodada do Brasileirão. O jogo do Cruzeiro começa às 20h (de Brasília) e tem transmissão ao vivo para todo o país.

Como assistir o jogo do Cruzeiro hoje no Brasileirão?

O torcedor pode acompanhar o jogo do Cruzeiro e Athletico Paranaense na TV paga e nas plataformas digitais por assinatura. A transmissão é para todo o país ao vivo e começa às 20h, horário de Brasília. Não há informações de quem vai narrar e comentar a partida.

Nenhum canal da televisão aberta vai exibir o confronto da 36ª rodada do Brasileirão nesta quinta-feira.

Como assistir na TV?

Disponíveis em operadoras de TV por assinatura, os canais Sportv e Premiere vão transmitir o jogo do Cruzeiro para todo o país. O pay-per-view, responsável pelos direitos de transmissão, só está disponível dentro da TV fechada para assinantes.

Tanto Sportv como Premiere distribuem a transmissão para a Claro, Oi, Vivo e a Sky.

SPORTV:

SKY: 39 / 439

OI: 39

CLARO/NET: 39 / 539

VIVO: 539

PREMIERE:

SKY: 230-244 / 632-640 HD

OI: 342-352 / 340-341 / 353-357

CLARO: 220-228 / 721-728 HD / 729-730 / 229

VIVO: 151 / 154–159 / 150-153 HD / 770–777 / 781–782 / 901-903 / 910 / 778-779

Como assistir na internet?

Para acompanhar o jogo de futebol entre Cruzeiro e Athletico na internet é só acessar o Globoplay ou o aplicativo Canais Globo, plataformas por assintura que reproduzem a programação do Sportv e Premiere.

Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' ou 'Globoplay + Premiere' pode assistir à partida em tempo real no computador ou aplicativo via celular, smartv, tablet e gadgets que reproduzem o sinal na televisão. Acesse www.globoplay.globo.com ou baixe o app de forma gratuita, insira o seu email de assinante e assista como e onde quiser.

Para quem possui a TV paga em casa, mas não vai estar em casa no momento da partida, é só baixar o Canais Globo e navegar de graça via web no computador ou aplicativo. É necessário usar o email que está ligado com a operadora, por isso entre em contato com a empresa caso não saiba.

Entre no site www.canaisglobo.globo.com, digite o email no login, clique em 'Canais' e procure a opção Sportv ou Premiere, de acordo com o seu plano.

Saiba quais são os critérios de desempate do Brasileirão 2023

Prováveis escalações de Cruzeiro x Athletico PR

Substituto de Zé Ricardo, o técnico Paulo Autuori conquistou duas vitórias e um empate no Brasileirão desde que chegou no Cruzeiro. Para o jogo desta quinta-feira, o comandante deverá manter a mesma base da rodada passada, a vitória contra o Goiás.

O Cabuloso não pode contar com o volante Matheus Jussa, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita, o volante Ramito, em recuperação por conta de uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco lateral do joelho direito e o atacante Rafael Bilu, que sofreu ruptura no tendão de aquiles da perna esquerda.

Por outro lado, Arthur Gomes está de volta após cumprir suspensão.

Já Wesley Carvalho, treinador do Furacão, não terá Esquivel e Canobbio, ambos por dores musculares. Já Dudu, meio-campista das categorias de base do clube, está na lista de relacionados.

Confira as possíveis escalações do jogo do Cruzeiro e Athletico Paranaense hoje.

Escalação do jogo do Cruzeiro:

Goleiro: Rafael Cabral

Laterais: Marlon e William

Zagueiros: Luciano Castan e Neris

Meias: Machado, Lucas Silva e Mateus Vital

Atacantes: Arthur Gomes, Matheus Pereira e Bruno Rodrigues

Escalação do jogo do Athletico PR:

Goleiro: Bento

Laterais: Erick e Vinicius Kauê

Zagueiros: Thiago Heleno e Cacá

Meias: Fernandinho, Vitor Bueno, Christian e Zapelli

Atacantes: Cuello e Willian

Se perder, o Cruzeiro é rebaixado hoje?

O Cruzeiro não é rebaixado para a segunda divisão se perder para o Athletico hoje, mas terá que redobrar a responsabilidade para brigar pela permanência na elite nos próximos dois confrontos. Até aqui, a Raposa ocupa a 14ª posição com 44 pontos, três a mais do que o Bahia, primeiro na zona de rebaixamento.

Caso o Cruzeiro empate ou perca hoje, terá que vencer o Botafogo e Palmeiras nas duas últimas rodadas, clubes que lutam pelo título. Mas se vencer, o Cabuloso confirma virtualmente a permanência na Série A, uma vez que pula para 47 pontos e dificilmente será alcançado por adversários.

Neste momento, o time mineiro tem 1.8% de chances de ser rebaixado, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Em contrapartida, Bahia, Vasco e Santos ainda brigam contra o rebaixamento.

Se o Cruzeiro perder = Precisa vencer os próximos jogos

Precisa vencer os próximos jogos Se o Cruzeiro empatar = Precisa vencer os próximos jogos

= Precisa vencer os próximos jogos Se o Cruzeiro vencer = Cruzeiro garantido na Série A

Quando são os próximos jogos do Cruzeiro?

Após o duelo contra o Athletico, o Cruzeiro vai enfrentar o Botafogo, fora de casa, e o Palmeiras, em casa, na reta final do Campeonato Brasileiro.

Botafogo x Cruzeiro (37ª rodada)

Data: domingo, 03/12 com horário indefinido

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Premiere

Cruzeiro x Palmeiras PR (38ª rodada)

Data: quarta-feira, 06/12 com horário indefinido

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Onde assistir: Premiere

Leia também:

Entenda se o Corinthians escapou do rebaixamento ou não