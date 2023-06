Ao vivo: Onde assistir o jogo do Corinthians online e áudio hoje no Brasileirão – 03/06

Pela nona rodada do Brasileirão, o Corinthians visita o América Mineiro neste sábado, 03 de junho, no Estádio Independência, em Belo Horizonte às 18h30 (Horário de Brasília). Saiba como assistir o jogo do Corinthians online e todos os detalhes da transmissão.

No meio da semana Timão e Coelho garantiram a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir o jogo do Corinthians online e áudio hoje no Brasileirão

O Premiere transmite na TV paga o jogo do Corinthians no Brasileirão neste sábado. É necessário ter televisão à cabo e para assistir online é preciso assinar o pay-per-view e GloboPlay.

Os valores do Premiere vão de R$ 59,90 até R$ 89,90 por mês. Também dá para assistir o pay-per-view no Prime Video.

Horário: 18h30, seis e meia da tarde

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

TV: Premiere

Jogo do Corinthians online: Premiere Play e GloboPlay

Transmissão Corinthians em áudio

O torcedor pode acompanhar o jogo do Corinthians e América Mineiro hoje em áudio pela internet.

O canal do Corinthians TV no Youtube realiza um pré-jogo especial antes da bola rolar. Com a equipe do Canal Vilinha, a apresentadora Camila Vilas comanda a transmissão ao lado do repórter Flavio Ortega. A narração do duelo do Brasileirão também será transmitida ao vivo e de graça.

O pré-jogo do Timão começa às 17h20, enquanto a narração terá início às 18h30, assim que o árbitro der o início de partida entre os dois elencos no Independência.

Outra opção para ouvir o jogo do Corinthians é a Rádio Craque Neto, disponível ao vivo e de graça no Youtube e na Twitch. O ídolo da Nação Corintiana comenta a partida.

Escalação do Corinthians para o jogo de hoje

Após a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve manter a escalação titular do Corinthians para o jogo deste sábado. Os desfalques são Paulinho, Cantillo e Gustavo Mosquito, lesionados.

Gil, por outro lado, não pode jogar porque está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Mesmo com o jogo da Libertadores no meio da semana, o treinador deve manter Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto no ataque.

Corinthians: Cássio; Fagner, Caetano, Fábio Santos, Bruno Méndez; Roni, Giuliano, Matheus Araújo; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto (Técnico: Vanderlei Luxemburgo).

Em qual posição está o Corinthians?

O Corinthians ocupa a 14ª posição da tabela com oito pontos, somados em duas vitórias, dois empates e quatro derrotas na Série A Campeonato Brasileiro. No último domingo, o Timão superou o Fluminense por 2 x 0, na Neo Química Arena, e escapou da zona de rebaixamento.

A derrota neste sábado pode ser uma ameaça ao Corinthians, já que o alvinegro pode retornar para a degola dependendo dos outros resultados. Só o empate e a vitória interessam ao grupo de Vanderlei Luxemburgo.

Na próxima quarta-feira, 07 de junho, o Timão viaja até o Equador para enfrentar o Independiente del Valle na quinta rodada do grupo E da Libertadores, às 19h, horário de Brasília.

