Classificação do Brasileirão 2022; resultados da tabela após 36ª rodada

Na reta final da temporada, os resultados movimentam cada vez mais a classificação do Brasileirão 2022. Nesta segunda-feira, 07 de novembro, a 36ª rodada no segundo turno chegou ao fim com disputas acirradas dentro de campo pela Libertadores e contra o rebaixamento. Confira como ficou a tabela atualizada.

Todas as vinte equipes da primeira divisão entraram em campo nesta semana. A partida entre Flamengo e Corinthians fechou a rodada.

Com os resultados da 36ª rodada, confira como ficou a Classificação do Brasileirão 2022 atualizada.

1 Palmeiras – 78 pontos

2 Internacional – 67 pontos

3 Fluminense – 64 pontos

4 Corinthians – 64 pontos

5 Flamengo – 61 pontos

6 Athletico PR – 54 pontos

7 América MG – 52 pontos

8 Atlético MG – 52 pontos

9 São Paulo – 51 pontos

10 Botafogo – 50 pontos

11 Fortaleza – 49 pontos

12 Santos – 47 pontos

13 Goiás – 46 pontos

14 RB Bragantino – 44 pontos

15 Coritiba – 41 pontos

16 Cuiabá – 38 pontos

17 Atlético GO– 34 pontos

18 Ceará – 34 pontos

19 Avaí – 29 pontos

20 Juventude – 21 pontos

Resultado da rodada 36 no Brasileirão

Na abertura da 36ª rodada do Brasileirão no sábado, o Fluminense venceu o São Paulo no Maracanã por 3 a 1, com direito a hat trick de Germán Cano. O elenco carioca já está garantido na Libertadores.

O Santos, por outro lado, ficou no empate entre 1 a 1 com o Avaí. O resultado, entretanto, rebaixou o clube catarinense para a segunda divisão.

O Corinthians também no sábado conseguiu os três pontos em cima do Ceará, dentro de casa, para garantir-se na parte de cima da Classificação do Brasileirão 2022.

Já o Internacional, para fechar a rodada no sábado, venceu o Athletico PR por 2 a 0. O clube gaúcho é o vice-líder do Brasileirão e já está classificado para a Libertadores do ano que vem.

No domingo, o Flamengo foi derrotado pelo Coritiba no Couto Pereira, resultado que garantiu o time paranaense fora da zona de rebaixamento da Classificação do Brasileirão 2022.

Já o Palmeiras, também no domingo, apenas empatou com o Cuiabá por 1 a1.

Fechando a segunda-feira na rodada, o Botafogo venceu o Atlético MG por 2 a 0 para garantir melhor colocação na Classificação do Brasileirão 2022 na reta final da temporada.

Fluminense 3 x 1 São Paulo

Santos 1 x 1 Avaí

RB Bragantino 1 x 4 América MG

Goiás 1 x 0 Juventude

Corinthians 1 x 0 Ceará

Internacional 2 x 0 Athletico PR

Fortaleza 1 x 1 Atlético GO

Coritiba 1 x 0 Flamengo

Cuiabá 1 x 1 Palmeiras

Atlético MG 0 x 2 Botafogo

Próxima rodada do Brasileirão em 2022

A próxima rodada do Brasileirão vai ser a 37ª rodada, a penúltima da temporada. As disputas começam na terça, seguindo até a quinta-feira, 10 de novembro.

Todas as vinte equipes jogam nesta semana, com dez partidas. Os resultados podem realizar alterações no rumo da competição daqui para frente. O Palmeiras já é campeão, com a briga por vagas para a Libertadores e Sul-Americana e a disputa contra o rebaixamento cada vez mais intensa.

Confira todos os jogos da próxima rodada do Brasileirão.

Terça-feira (08 de novembro):

21h30 - São Paulo x Internacional

Quarta-feira (09 de novembro):

19h - Fluminense x Goiás

19h - Avaí x Ceará

19h - Coritiba x Corinthians

20h30 - Fortaleza x RB Bragantino

21h30 - Palmeiras x América MG

21h30 - Juventude x Flamengo

21h30 - Atlético GO x Athletico PR

Quinta-feira (10 de novembro):

20h - Atlético MG x Cuiabá

20h - Botafogo x Santos

