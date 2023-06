Assistir o jogo do Fluminense ao vivo no Brasileirão e horário - 24/06

O Maracanã é o palco do jogo do Fluminense contra o Bahia neste sábado, 24 de junho, válido pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 18h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo para todos os estados do país.

Onde vai passar o jogo do Fluminense ao vivo

O torcedor pode assistir o jogo do Fluminense hoje no Premiere, às 18h30, neste sábado. O pay-per-view só está disponível em operadoras por assinatura.

Quem não tem a TV paga em casa pode comprar o pacote de canais avulso em www.premiere.globo.com por R$ 59,90 para assistir no computador ou aplicativo.

Horário: seis e meia da tarde

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir o jogo do Fluminense hoje: Premiere

Saiba quando acaba o Brasileirão 2023

Prévia de Fluminense x Bahia

O último encontro de Fluminense e Bahia foi em 05 de dezembro de 2021, pela 37ª rodada do Brasileirão, no segundo turno. Por 2 a 0, a equipe baiana venceu e garantiu os três pontos com gols de Gilberto.

Invicto por três rodadas, o Fluminense quer manter o saldo positivo no Brasileirão. Sexto colocado com 18 pontos, o principal objetivo é faturar os três pontos e brigar pelo G4 neste fim de semana, torcendo por tropeços de Grêmio, Atlético e Flamengo. O técnico Fernando Diniz está suspenso e não pode comandar o elenco no campo.

Do outro lado, o Bahia é o 14º colocado com 12 pontos, também com três jogos sem perder no campeonato. Depois de onze jogos acumula três vitórias, três empates e cinco derrotas. O Tricolor Baiano entra em campo para brigar contra a zona de rebaixamento.

Escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; Martinelli, Lima, PH Ganso; Keno, Jhon Arias e Germán Cano (Técnico: Eduardo Barros)

Escalação do Bahia: Mateus Claus (Danilo Fernandes); Cicinho, Kanu, Vitor Hugo, Ryan; Acevedo, Rezende, Thaciano, Cauly; Kayky e Mingotti (Técnico: Renato Paiva).

Por que Fernando Diniz está suspenso?

O técnico Fernando Diniz está suspenso pelos dois próximos jogos do Fluminense no Brasileirão. Isso significa que é o auxiliar Eduardo Barros quem comandará o elenco contra o Bahia e o São Paulo nas próximas semanas.

Em 21 de junho, partida contra o Atlético Mineiro no Brasileirão, o treinador tomou o cartão vermelho e foi expulso de campo pela arbitragem. No entanto, a punição de Diniz foi mais severa porque, segundo o jornal O Globo, o árbitro Ramon Abatti Abel, o técnico recebeu um cartão amarelo quando já estava pendurado, depois o vermelho.

Portanto, Diniz fica dois jogos sem comandar o Fluminense, um pela punição e outro pelo acúmulo de cartões amarelos no campeonato. Porém, na próxima terça-feira, 27 de junho, contra o Sporting Cristal, na última rodada da Libertadores, Fernando Diniz poderá estar na beira do campo.

