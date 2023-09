Bahia x Vasco: onde vai passar o jogo do Vasco no Brasileirão hoje - 03/09

Após a derrota para o Palmeiras, o Vasco tem compromisso importante neste domingo, 03 de setembro, em sua batalha contra o rebaixamento. O jogo do Vasco hoje é contra o Bahia, também ameaçado na degola, na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Brasileirão às 18h30 (De Brasília), por isso saiba onde assistir ao vivo Bahia x Vasco hoje.

Quem vai transmitir o jogo do Vasco ao vivo hoje

A partida entre Bahia e Vasco será transmitida no Sportv e o Premiere, na TV paga, ao vivo para todo o país neste domingo às 18h30. Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode ver a retransmissão do jogo do Vasco em tempo real na plataforma.

Com capacidade para receber 48 mil pessoas, a Arena Fonte Nova, em Salvador, terá a presença das duas torcidas na tarde deste domingo. Fora de casa, o Vasco só venceu uma vez e continua na zona de rebaixamento.

O Bahia escapou do perigo, mas está ameaçado se perder o jogo de hoje. O Tricolor tem cinco vitórias, seis empates e dez derrotas.

Horário: 18h30

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (FIFA)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Onde assistir jogo do Vasco hoje: Sportv e Premiere

Brasileirão Série B tem transmissão na TV aberta em 2023?

O Vasco precisa de quantos pontos para não ser rebaixado?

Para escapar do rebaixamento o Vasco precisa anotar, pelo menos, 40 pontos para não cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Após 20 rodadas, a campanha do Cruzmaltino é muito ruim com quatro vitórias, quatro empates e 12 derrotas.

Segundo dados do estudo feito pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), atualizado diariamente, as chances do Vasco ser rebaixado são de 70.5%, até o início desta rodada. O clube precisa vencer todos os próximos jogos para escapar do pesadelo.

Em 2016 e 2020, quando foi rebaixado para a Série B, o clube carioca terminou com 41 pontos em ambas as ocasiões, indicando que é necessário marcar mais do que 40 pontos para não cair.

O Vasco é o 18º com 16 pontos, com cinco pontos de diferença com o Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Qual a classificação atualizada do Brasileirão Série A?

O Botafogo perdeu o clássico carioca para o Flamengo ontem, mas ainda é o líder do Brasileirão com folga. Na parte de baixo Santos, Vasco, Coritiba e América Mineiro seguem na zona de rebaixamento.

1) Botafogo - 51 pontos

2) Palmeiras - 40 pontos

3) Flamengo - 39 pontos

4) Grêmio - 36 pontos

5) Fluminense - 35 pontos

6) RB Bragantino - 35 pontos

7) Athletico PR - 34 pontos

8) Fortaleza - 32 pontos

9) Atlético MG - 31 pontos

10) Cuiabá - 28 pontos

11) São Paulo - 28 pontos

12) Internacional - 26 pontos

13) Cruzeiro - 25 pontos

14) Corinthians - 25 pontos

15) Goiás - 25 pontos

16) Bahia - 21 pontos

17) Santos - 21 pontos

18) Vasco - 16 pontos

19) Coritiba - 14 pontos

20) América-MG - 13 pontos

