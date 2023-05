Botafogo x Fluminense hoje: quem vai transmitir jogo do Fluminense – 20/05

É dia de clássico! Botafogo e Fluminense protagonizam o Clássico Vovô neste sábado, 20 de maio, pela sétima rodada do Brasileirão no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O jogo do Fluminense hoje vai começar às 18h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo por todo o país.

No Clássico Vovô, o Fluminense venceu 141, enquanto o Glorioso ganhou 124 e 112 empates, de acordo com dados do portal Goal.

Onde vai passar o jogo do Fluminense hoje ao vivo

O Premiere transmite na TV paga o jogo do Fluminense e Botafogo no Brasileirão às 18h30 neste sábado. Dá para assistir também no GloboPlay, plataforma de streaming do Grupo Globo.

O torcedor pode ver o Clássico Vovô em qualquer lugar do Brasil. Para ver online é só sintonizar no GloboPlay, serviço de streaming localizado no site (www.globoplay.globo.com.br) ou no aplicativo para dispositivos com acesso à internet.

A narração é de Renata Silveira com comentários de Ana Thaís Matos e Grafite.

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

TV: Premiere

Online: GloboPlay

Como vem o Botafogo?

Atual líder do Brasileirão, o Glorioso manteve-se na primeira posição mesmo após a derrota para o Goiás em 2 a 1 na última rodada, em 14 de maio, no Estádio Serrinha. São 15 pontos em cinco vitórias e uma derrota na temporada. O elenco carioca também disputa a Copa do Brasil e a Sul-Americana.

Com seis gols, Tiquinho Soares é o artilheiro isolado do Brasileirão. O atacante é também o grande destaque do futebol brasileiro dentro das quatro linhas. Na última quarta-feira, 17 de maio, o Athletico venceu o Botafogo por 3 a 2, de virada, na Arena da Baixada, em Curitiba.

O Botafogo está no grupo A da Sul-Americana em segundo lugar.

Como vem o Fluminense?

O Fluminense não sabe o que é perder no Brasileirão há três rodadas. Terceiro colocado com 13 pontos, o time pode assumir a liderança se ganhar o clássico carioca neste sábado. São quatro vitórias, um empate e uma derrota na temporada. O jogo perdido foi em 29 de abril, contra o Fortaleza, na Arena Castelão, por 4 a 2.

O Tricolor de Fernando Diniz é o grande destaque do futebol brasileiro. No início do ano levantou o troféu da Taça Guanabara e também do Campeonato Carioca, ambos em cima do rival Flamengo.

Além disso, também joga a Libertadores e a Copa do Brasil. O time vem de empate sem gols contra o próprio Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil na quarta-feira, 16 de maio.

Escalações de Botafogo x Fluminense

Clássico regional no Rio de Janeiro, o jogo promete grandes emoções em campo. No entanto, ambos os clubes deverão misturar titulares com reservas por compromissos na Libertadores e Sul-Americana no meio da semana.

Confira as prováveis escalações:

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta, Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires, Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Técnico: Luís Castro

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Guga; André, Lima, Gabriel Pirani, PH Ganso; Jhon Arias e Cano.

Técnico: Fernando Diniz

Qual a última vez que o Botafogo foi campeão brasileiro?

Arbitragem

O árbitro Braulio da Silva Machado vai apitar o jogo do Fluminense hoje contra o Botafogo, clássico regional pela sétima rodada do Brasileirão. O profissional apitou um jogo de cada time na temporada, sendo do Glorioso contra o Sergipe na Copa do Brasil.

Do lado do Fluminense, Braulio apitou o embate entre o Tricolor e o América na primeira rodada do Brasileirão.

Os auxiliares vão ser Bruno Boschilia, Thiaggo Americano Labes e o quarto árbitro Tarcizo Pinheiro Caetano. No VAR, árbitro de vídeo, o responsável será Rodrigo D Alonso Ferreira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brasileirão Assaí (@brasileirao)



Leia também:

Fluminense tem Libertadores? Confira lista de títulos do clube