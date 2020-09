Com fraca produção ofensiva, o Flamengo perdeu por 2 a 0 para o Ceará na Arena Castelão, partida válida pela décima rodada do Brasileirão. Com o resultado, o rubro-negro é derrotado após quatro vitórias consecutivas, ao passo que o Ceará voltou a vencer após duas derrotas.

Como foi o primeiro tempo?

A primeira etapa entre Ceará x Flamengo foi bastante movimenta, contudo, isso não significa que foi proveitosa ofensivamente. O Flamengo sentiu de início, a ausência de Arrascaeta e Filipe Luís que com dores musculares não foram ao jogo. Além dos já citados, e sem Gerson suspenso, o Flamengo iniciou com Michael e Vitinho, com Gabigol centralizado.

William Arão e Thiago Maia, ao lado de Everton Ribeiro buscavam furar a marcação do Ceará pelo meio-campo. Os donos da casa, muito bem postados não se intimidaram pela boa sequencia rubro-negra e buscaram atacar com Fernando Sobral e Leandro Carvalho pelas pontas, além de Cleber na frente.

Liderando as ações de jogo, o Flamengo buscava a partida principalmente com Vitinho, bem como explorar os espaços deixados por Samuel Xavier na direita; isolado, Gabigol não conseguiu tirar proveito dos espaços deixados pela defesa cearense, seja por infelicidade de finalização, seja pela falta da bola, que não chegava com clareza em seus pés.

Como foi o segundo tempo?

Na volta do intervalo, rapidamente o Ceará tirou proveito do jogo à baixo do Flamengo e buscou a liderança no placar. Logo aos cinco minutos, após cruzamento de Vinícius, Luiz Otavio, subiu mais que os zagueiros do Flamengo e marcou para o Ceará. Bem como seis minutos mais tarde, Charles, na pequena área ampliou para os mandantes após outro lindo passe de Vinícius.

Com o improvável 2 a 0 contra , os rubro-negros permaneceram perdidos em campo, e os erros de passe foram os principais pontos notados no grupo de Domènec Torrent. A vantagem no placar fez com que o Ceará crescesse na partida, ao passo que o Flamengo promovia alterações que nadam surtiam efeito.

Os rubro-negros permaneciam no controle das ações, todavia, esbarravam na forte marcação do Ceará que buscava a saída rápida com Lima e Matheus Gonçalves, que recebiam apoio de Samuel Xavier e Ricardinho vindo de trás.

Com a derrota o Flamengo estaciona nos 17 pontos em quarto e pode ser ultrapassado pelo Palmeiras na rodada, entretanto, o Ceará com 13, sobe para a nona colocação.

Próximo jogo do Flamengo

O Flamengo entra em campo na próxima quinta-feira (17), contra o Independiente Del Vale, válido pela fase de grupos da Libertadores.