Classificação atualizada da Série B do Brasileirão até a 24ª rodada

Com 23 rodadas realizadas, a classificação da Série B do Brasileirão está completamente embolada na parte de cima, com Sport, Vitória, Novorizontino, Vila Nova e Criciúma brigando pela liderança, enquanto os quatro últimos correm para escapar da zona de rebaixamento. Confira a tabela atualizada e completa.

Confira a nova convocação da Seleção Brasileira para as Eliminatórias da Copa do Mundo.

Classificação da Série B do Brasileirão atualizada

Com 45 pontos, o Sport é o líder da Série B do Campeonato Brasileirão com um ponto de vantagem diante de Vitória, Novorizontino, Vila Nova e Criciúma, equipes que vem logo atrás do Leão na classificação. Esta é uma das edições mais disputadas da segunda divisão dos últimos tempos, com nove equipes em briga direta.

1 Sport - 45 pontos

2 Vitória - 44 pontos

3 Novorizontino - 42 pontos

4 Vila Nova - 42 pontos

5 Criciúma - 41 pontos

6 Juventude - 39 pontos

7 Guarani - 37 pontos

8 Atlético GO - 37 pontos

9 Mirassol - 36 pontos

10 Ceará - 33 pontos

11 Botafogo SP - 33 pontos

12 CRB - 29 pontos

13 Ponte Preta - 27 pontos

14 Ituano - 26 pontos

15 Sampaio Corrêa - 24 pontos

16 Avaí - 22 pontos

17 Tombense - 20 pontos

18 Londrina - 19 pontos

19 Chapecoense - 19 pontos

20 ABC - 14 pontos

Saiba quando é a final da Copa do Brasil 2023 do Flamengo e São Paulo

Quantas rodadas faltam para acabar a Série B?

Já foram 23 rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro, agora só faltam 15 rodadas para acabar a temporada da segunda divisão. Disputado em pontos corridos por 38 rodadas, cada vitória dá três pontos enquanto o empate garante um para ambos os times.

A primeira rodada da Série B teve início na sexta-feira, 14 de abril, com o confronto entre Guarani e Avaí. Os times se enfrentam em dois turnos, primeiro como mandante e depois como visitante. Os quatro primeiros da classificação ganham o acesso à elite enquanto os quatro últimos são rebaixados para a Série C do Brasileirão.

A última rodada da Série B do Brasileirão está marcada para 25 de novembro, com todos os jogos realizados no mesmo horário e no mesmo dia, como manda a tradição.

Tabela do Brasileirão: 24ª rodada

A bola rola em dez partidas neste fim de semana, pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão.

17 de agosto (quinta-feira)

19h – Londrina 0 x 2 Atlético GO – Estádio do Café, em Londirina (PR)

21h30 – Vila Nova 2 x 0 Mirassol – Estádio Oba, em Goiânia (GO

18 de agosto (sexta-feira)

19h – Vitória x Botafogo SP – Estádio Barradão, em Salvador (BA)

21h30 – Guarani x Sport – Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

19 de agosto (sábado)

15h30 – Avaí x Tombense – Estádio Ressacada, em Florianópolis (SC)

17h – Ituano x Criciúma – Estádio Novelli Junior, em Itu (SP)

17h - ABC x CRB - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN)

18h - Juventude x Sampaio Corrêa - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

20 de agosto (domingo)

15h45 – Novorizontino x Chapecoense – Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

18h – Ceará x Ponte Preta – Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Leia também:

Faltam quantas rodadas para acabar o Brasileirão 2023