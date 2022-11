Mesmo sem entrar em campo, o Palmeiras é campeão brasileiro em 2022 após o América ganhar do Inter em Belo Horizonte, no Independência, pela 35ª rodada

Com 'ajuda' do Inter, Palmeiras é campeão do Brasileirão 2022

O Palmeiras é campeão do Brasileirão 2022! Mesmo sem entrar em campo nesta quarta-feira, 02 de novembro, a derrota do Internacional para o América Mineiro ajudou o alviverde a conquistar o 11º título no Campeonato Brasileiro em toda a sua história. Relembre a campanha do Palmeiras e como foi a rodada até aqui.

Este é o primeiro título do Brasileirão de Abel Ferreira.

Palmeiras é campeão do Brasileirão 2022

Pode soltar o grito de campeão torcedor, porque o Palmeiras é campeão do Brasileirão 2022! Mesmo sem entrar em campo nesta quarta-feira, feriado de Finados em 02 de novembro, o elenco conquistou o 11º título nacional na 35ª rodada da Série A do Brasileirão.

O elenco alviverde contou com a ajuda do América Mineiro, que derrotou o Internacional no Independência, em Minas Gerais, por 1 a 0, com gol de Alê. Com o resultado, o Palmeiras não pode mais ser alcançado e torna-se campeão da temporada 2022 no Campeonato Brasileiro.

Na semana passada, o título acabou sendo adiado após a vitória do Internacional contra o Ceará, mesmo com a vitória do Palmeiras diante do Athletico PR fora de casa. Já o Corinthians enfrentou o Fluminense. Aos 12 minutos de partida Cano abriu o placar na Neo Química Arena, na capital paulista.

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira contra o Fortaleza já campeão. São 11 troféus para comemorar em toda a sua história. Este, entretanto, é o primeiro sob o comando de Abel Ferreira.

Com 74 pontos até aqui, o Inter tem 64 pontos, com diferença de dez pontos com apenas três jogos para acabar a temporada.

Reveja como foi o gol do América contra o Inter, que deu o título ao Verdão.

GOL DO AMERICA MG, PALMEIRAS SENDO CAMPEÃO

Quantos títulos do Brasileirão o Palmeiras tem?

O Palmeiras tem onze títulos brasileiros em toda a história. Com a conquista este ano, o elenco tornou-se undecampeão.

A primeira vez que o alviverde levantou o troféu de campeão foi em 1960. Mais tarde, levantou o troféu duas vezes no ano de 1967, já que um deles foi durante a Taça Brasil. Os outros títulos foram conquistados em 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016 e 2018.

Este é o primeiro Brasileirão do Palmeiras sob o comando do técnico Abel Ferreira. O comandante português coleciona até aqui duas Libertadores, uma Copa do Brasil, a Recopa e um título paulista.

Além de contabilizar onze títulos brasileiros, o Palmeiras também tem a honra de ocupar a liderança do ranking dos maiores campeões nacionais, com onze, vantagem de três para o Santos, que tem oito.

Campanha de Palmeiras na temporada

Líder no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras anotou até o início da 35ª rodada do Brasileirão o total de 74 pontos.

Com o técnico português Abel Ferreira, o time alviverde venceu 21 partidas, empatou 11 delas e perdeu somente duas, responsável pela melhor campanha da temporada, com a melhor defesa e ataque dentro de campo.

Rony, Dudu, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga tornaram-se destaques do Palmeiras no ataque. Na defesa, Gustavo Gómez tomou o posto de capitão e honrou a braçadeira. Endrick, joia da base, foi responsável pela vitória diante do Athletico PR.

A temporada do Palmeiras, por outro lado, teve altos e baixos. O clube só assumiu a liderança após Corinthians e Fluminense tropeçarem. Assim que entrou na ponta da tabela, de lá não saiu mais.

Pela Copa Libertadores, entretanto, foi eliminado na semifinal pelo Athletico, enquanto na Copa do Brasil perdeu nos pênaltis para o São Paulo nas oitavas de final. No início do ano, foi campeão paulista em cima do próprio tricolor.

Próximo jogo do Palmeiras no Brasileirão

O próximo jogo do Palmeiras vai ser nesta quarta-feira, 02 de novembro, contra o Fortaleza no Allianz Parque, na capital paulista. A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A.

Como já é campeão, o Palmeiras só entra em campo na partida para cumprir tabela, uma vez que não tem como perder a liderança ou sequer brigar por algo mais. O compromisso marcará apenas a festa do grupo alviverde com a torcida em casa já vencedor do Brasileirão.

A entrega da taça será feita, assim como comemorações, fotografias e muita torcida ao fim do jogo. Entregas de homenagens ao elenco também devem ser realizadas pelo Palmeiras.

