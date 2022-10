Probabilidade de rebaixamento Série A 2022: quem pode cair no Brasileirão

Confira as probabilidades do Brasileirão. Foto: Reprodução / Thais Magalhães/CBF

A reta final do Campeonato Brasileiro na Série A vai se desenhando cada vez mais. Na parte de baixo da tabela, os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão do futebol, a Série B. Mas qual é a probabilidade de rebaixamento Série A 2022 de cada um dos times na zona de rebaixamento? Quem tenta escapar da degola?

Probabilidade de rebaixamento Série A 2022

Calculadora na mão torcedor do Brasileirão! Juventude, Avaí, Cuiabá e Atlético GO estão na zona de rebaixamento e correm o sério risco de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com 33 rodadas já realizadas, o desenrolar da temporada vai afunilando as quatro equipes cada vez mais.

Também são alvos de possível rebaixamento as equipes de Ceará, Coritiba e Goiás, já que figuram na parte de baixo da classificação.

Na era dos pontos corridos, cada vitória é extremamente importante para conseguir escapar da degola. Com poucas rodadas para o fim da temporada, o Juventude está praticamente rebaixado, com 100% de probabilidade de acordo com o estudo atualizado diariamente pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Outro que também corre o sério risco de cair é o Avaí, com 97%. Ambos os times, além de precisam da vitória, deverão contar também com cenários de derrotas dos adversários.

Por isso, confira a probabilidade de rebaixamento Série A 2022 entre os times na parte de baixo da tabela de classificação.

Juventude - 100% Avaí - 97% Cuiabá - 75.9% Atlético GO - 51.9% Ceará - 46.4% Coritiba - 28.7% RB Bragantino - 0.062% Goiás - 0.042% Santos - 0.006%

Qual é a pontuação necessária para escapar do rebaixamento?

Para escapar do rebaixamento o time precisa ter entre 42 pontos até 49 na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Abaixo disso, torna-se um possível alvo na classificação para ser rebaixado na divisão inferior entre o Z-4.

Porém, é importante deixar claro que cada temporada no futebol é completamente diferente. Não existem números exatos que livrem os times do rebaixamento. No ano passado, o Grêmio fez 43 pontos e acabou rebaixado para a segunda divisão, assim como o Bahia.

Por isso, o torcedor deve se atentar ao desempenho do clube. Ao elenco, deve ocupar o meio da tabela ou a parte de cima e consequentemente evitar a zona de rebaixamento por toda a competição o quanto puder.

Quantos jogos faltam para acabar o Brasileirão?

Faltam apenas quatro rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro em 2022. Muita disputa em campo ainda vai acontecer.

Na parte de cima, o Palmeiras deve conquistar o 11º título brasileiro em sua história. Para as vagas da Libertadores são candidatos os times do Flamengo, Internacional, Corinthians, Fluminense, Athletico PR e Atlético MG. Porém, como o Rubro-Negro já conseguiu a vaga por ser campeão da Copa do Brasil, é provável que uma vaga se abra entre os primeiros lugares.

Na final da Libertadores o mesmo vai acontecer. Flamengo e Athletico jogam no dia 29 de outubro, ou seja, quem vencer e terminar na parte de cima da tabela do Brasileirão abre a possibilidade de G6 ou mais vagas.

Seis vagas no meio da classificação serão distribuídas para a Copa Sul-Americana, enquanto na parte de baixo os quatro últimos serão rebaixados.

