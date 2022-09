Como assistir jogo do Corinthians hoje online pelo celular (4/9)

Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, o Corinthians recebe o Internacional neste domingo (04/09), na Neo Química Arena, às 16h (horário de Brasília). Com transmissão pela TV Globo, o torcedor também quer saber como assistir jogo do Corinthians hoje online pelo celular e computador.

Como assistir jogo do Corinthians hoje online

O jogo do Corinthians hoje vai passar na TV Globo e Premiere, a partir das quatro da tarde, horário de Brasília. A partida é válida pela 25ª rodada do Brasileirão e vai ser contra o Internacional.

Com narração de Cléber Machado e comentários de Caio Ribeiro, Ricardinho e Paulo César de Oliveira, a partida será transmitida para todo o Brasil, menos aos estados de MG, RJ, ES, CE, RN e PI, além da cidade de Juiz de Fora.

Mas existe também a opção de acompanhar através do celular e o melhor: de graça! Isso porque a plataforma de streaming GloboPlay retransmite as imagens do canal da Globo de graça para todo o público em todos os estados do Brasil.

No entanto, é preciso que o torcedor saiba que é necessário se cadastrar com uma conta Globo no portal, sem pagar nada. Além disso, a plataforma funciona de acordo com a localização do aparelho, ou seja, torcedores que moram no estado de São Paulo assistem ao jogo que está passando em seu canal.

Fique por dentro do passo a passo e saiba como assistir jogo do Corinthians online hoje.

1 – Abra o aplicativo do GloboPlay pelo navegador, através do site www.globoplay.globo.com, tanto pelo celular ou pelo computador ou, se preferir, pelo aplicativo, o modo de usar é o mesmo.

Em seguida, clique nos três pontinhos (ou tracinhos) localizado na parte superior esquerda, como mostra a primeira foto abaixo. Ao clicar, o menu vai aparecer e em seguida clique em “Agora na TV”.

2- O passo seguinte é clicar em “assista agora”, anúncio que vai aparecer na tela principal enquanto o menu da programação do aplicativo aparece. Se você já tem uma conta no site da Globo, basta inserir o e-mail e a senha ou até mesmo logar com a conta do Facebook, Google e Apple. Caso não seja inscrito, clique em “cadastre-se”, siga o passo a passo e confirme a conta.

3 – Ao terminar, o mosaico vai abrir na programação já com o sinal aberto. Daí, é só assistir ao jogo do Timão ao vivo!

Lembrando que você só pode assistir se está entre os estados com a transmissão disponível.

Último jogo de Corinthians x Internacional

O último encontro entre Corinthians e Internacional aconteceu em 14 de maio de 2022, na temporada atual, pela sexta rodada do Brasileirão, no primeiro turno.

Jogando no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a equipe gaúcha contou com o fato de jogar em casa para lutar pelos três pontos. O esforço valeu, já que Alan Patrick abriu o placar aos 25 minutos. Entretanto, cinco minutos depois Raul Gustavo deixou tudo igual.

Ainda no fim da primeira etapa, Wanderson ampliou para o Inter antes do intervalo. No segundo tempo, a partida continuou equilibrada, mas com vantagem ao Timão. Aos 19 minutos, Jô empatou a partida e, em 2 x 2, os times somaram apenas um ponto cada.

As equipes se enfrentaram em 93 oportunidades, entre Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e amistosos, segundo dados do portal Meu Timão. É o Corinthians quem tem a vantagem, com 32 vitórias, em 38 empates e 23 triunfos ao clube gaúcho.

Confira como foi a última partida entre os times no vídeo a seguir.

Resultado da Fórmula 1: Verstappen vence GP da Holanda 2022 (dci.com.br)

Próximos jogos:

CORINTHIANS:

São Paulo x Corinthians – Domingo, 11/09 às 16h – Brasileirão

Corinthians x Fluminense – Quinta-feira, 15/09 às 20h – Copa do Brasil

INTERNACIONAL:

Internacional x Cuiabá – Sábado, 10/09 às 16h30 – Brasileirão

Atlético GO x Internacional – Segunda-feira, 19/09 às 20h – Brasileirão

Leia também: Tabela do Mundial de Vôlei Feminino 2022: grupos, jogos e datas