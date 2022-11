Como assistir jogo do Flamengo x Corinthians hoje online - 02/11/2022

Flamengo e Corinthians se reencontram na temporada para disputarem o Clássico das Nações no Brasileirão, depois da final da Copa do Brasil com a vitória do Rubro-Negro

Flamengo e Corinthians se reencontram nesta quarta-feira após a emocionante final da Copa do Brasil no último mês. Pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o jogo do Flamengo x Corinthians hoje vai começar às 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Onde assistir ao Clássico das Nações hoje pela TV e online? Confira todas as informações no texto.

Onde assistir jogo do Flamengo x Corinthians hoje online

O jogo do Flamengo x Corinthians hoje tem transmissão da Globo, Premiere e GloboPlay, com início às nove e meia da noite (Horário de Brasília) direto do Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Prefere assistir online pelo celular? Fique tranquilo torcedor, você pode assistir tudo DE GRAÇA por um simples toque na tela do seu dispositivo. A plataforma GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo, retransmite as imagens do jogo nesta quarta para quem também não é assinante.

Pelo celular, baixe o aplicativo no Android ou iOS e cadastre-se no site da Globo com e-mail e a senha. Depois, procura a opção "Agora na TV" e procure o canal da Globo. Também dá para ter acesso completo pelo site do produto www.globoplay.globo.com de graça. Porém, lembre-se que o sistema funciona de acordo com a sua localização.

Pela TV, o Clássico das Nações vai passar na Rede Globo em todo o Brasil, menos aos estados de SP e CE, com narração de Luis Roberto e comentários de Ana Thaís Matos e Júnior.

Se você mora nos dois estados, aí é só ligar no Premiere, disponível em operadoras de TV paga, com narração de Gustavo Villani ao lado de Pedrinho e Renata Mendonça.

Como vem Flamengo e Corinthians ao jogo de hoje?

O Flamengo conquistou o tricampeonato da Libertadores no fim de semana ao vencer o Athletico PR em Guayaquil, no Equador. Por essa razão, o técnico Dorival Junior deve optar por reservas no duelo desta quarta-feira por contar com a classificação até a Libertadores da próxima temporada.

No Brasileirão, o Rubro-Negro apenas cumpre tabela em terceiro lugar com 61 pontos, conquistados em 18 vitórias, sete empates e nove derrotas, com total de 56 gols marcados e apenas 32 sofridos dentro e fora de casa. O elenco coleciona seis rodadas sem perder até aqui.

Escalação do Flamengo: Hugo Souza; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas; João Gomes, Pulgar, Victor Hugo; Everton Cebolinha, Marinho e Matheus França.

Do outro lado, o Corinthians vem de empate sem gols com o Goiás no último sábado. Em quinto lugar com 58 pontos, o alvinegro precisa do triunfo nesta quarta-feira para seguir vivo à busca pela vaga na Libertadores do ano que vem. Até aqui, o clube contabiliza 16 vitórias, dez empates e oito derrotas na temporada com 39 gols marcados e 32 sofridos.

Na final da Copa do Brasil, o Corinthians perdeu para o Flamengo nos pênaltis, no jogo de volta disputado no Maracanã.

Escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz, Renato Augusto; Mateus Vital, Yuri Alberto e Róger Guedes.

Quantas vezes o Flamengo ganhou para o Corinthians?

Em 147 partidas disputadas, o Flamengo contabiliza 61 vitórias em cima do Corinthians por toda a história do Clássico das Nações, o encontro das duas maiores torcidas do futebol brasileiro. O alvinegro, por outro lado, tem 54 triunfos e 32 empates, de acordo com dados do portal Meu Timão.

No quesito gols, o Flamengo contabiliza 228 marcados, enquanto o Corinthians tem 213, ou seja, o Rubro-Negro também tem a vantagem.

A última vez que se enfrentaram foi no jogo de volta da Copa do Brasil, em 19 de outubro, no Maracanã. Por 1 a 1, as equipes levaram a disputa aos pênaltis. Os gols foram de Pedro e Giuliano.

Por 6 a 5, o Flamengo levou a melhor e conquistou o título e a premiação milionária.

Veja os bastidores do último clássico entre as equipes.



