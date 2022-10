Veja as 5 próximas novelas do Globoplay em novembro de 2022

Veja as 5 próximas novelas do Globoplay em novembro de 2022

Alma Gêmea (2005), Pão-Pão, Beijo-Beijo (1983) e O Beijo do Vampiro (2002) são algumas das próximas novelas do Globoplay 2022. Algumas delas ainda estão em exibição no Viva e ficarão disponíveis para os assinantes da plataforma de streaming após o fim da reprise. A emissora também resgata antigos clássicos, como Quatro por Quatro (1994) e Anjo Mau (1976).

Anjo Mau está entre as próximas novelas do Globoplay 2022

A partir desta segunda-feira, 24, a primeira versão da novela Anjo Mau estará disponível no Globoplay. A trama original é protagonizada por Susana Vieira e foi um verdadeiro sucesso na década de 70, e rendeu um remake em 1997.

Escrita por Cassiano Gabus Mendes, Anjo Mau gira em torno da história de Nice (Susana Vieira), que foi adotada por uma família humilde mas almeja ter melhores condições de vida. Ela começa a trabalhar na casa de uma família rica e passa a flertar com Rodrigo (José Wilker), o filho mais velho de seus patrões.

Disposta a tudo para conquistar o rapaz, Nilce começa a pensar em artimanhas para que o rapaz se interesse por ela. Uma delas é quando ela descobre que a noiva de Rodrigo, Paula (Vera Gimenez), mantém um caso com o próprio cunhado e faz com que a traição venha à tona.

Apesar do rompimento do noivado, Rodrigo se interessa por outra mulher, Léa (Renée de Vielmond), e não por Nice, e também sofre com as armações da protagonista.

Quatro por Quatro (1994) está para o Globoplay em novembro

Outro clássico resgatado pela emissora é Quatro por Quatro, que entra para a plataforma em 7 de novembro, de acordo com informações da colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo.

A trama de Carlos Lombardi começa com um acidente de carro envolvendo Abigail (Betty Lago), Auxiliadora (Elizabeth Savala), Tatiana (Cristiana Oliveira) e Babalu (Letícia Spiller), quatro mulheres que vão presas pela confusão e descobrem um ponto em comum: todas elas perderam um homem amado naquele dia.

Dispostas a se vingarem de seus ex-parceiros, eles se tornam aliadas e passam a infernizar a vida dos rapazes que partiram seus corações, Gustavo (Marcos Paulo), Alcebíades (Tato Gabus Mendes), Fortunato (Diogo Vilela) e Raí (Marcello Novaes).

Alma Gêmea está entre as próximas novelas do Globoplay 2022

Alma Gêmea (2005), um dos maiores sucessos do horário das 18h, finalmente terá todos os seus capítulos disponibilizados para os assinantes do Globoplay a partir de 21 de novembro.

A trama de Walcyr Carrasco foi reprisada recentemente no Viva e até então, só os assinantes do plano +Canais conseguiam ver a novela.

O folhetim tem como fio condutor o tema reencarnação. A trama começa com a morte de Luna (Liliana Castro), que é o amor da vida do botânico Rafael (Eduardo Moscovis) - a mocinha morre durante uma assalto armado por Cristina (Flávia Alessandra), a vilã da história.

A alma de Luna reencarna em Serena (Priscila Fantin), uma indígena que nasce naquela mesma noite longe dali. Ao longo da trama, os destinos dos dois se entrelaçam mais uma vez.

O Beijo do Vampiro (2002) entra para o streaming em dezembro

A reprise de O Beijo do Vampiro termina neste mês no Viva e logo os espectadores poderão assistir a história no Globoplay a partir de 5 de dezembro.

A novela foi escrita por Antônio Calmon e foi reprisada pela primeira vez somente neste ano pelo canal fechado da Globo. Misturando elementos sobrenaturais, O Beijo do Vampiro é dividida em duas fases. A primeira começa no século XII com a princesa Cecília (Flávia Alessandra), que prefere dar fim à sua própria vida do que ficar com o vampiro Bóris (Tarcísio Meira).

O vilão então mata o conde Rogério (Thiago Lacerda), o amor de Cecília, e toda a família da moça. Devastada com a situação, a princesa se suicida.

Na segunda fase, a trama dá um salto no tempo e pula para os anos 2000. Cecília reencarnou e agora vive sob a identidade de Lívia, mulher casada com Beto (Thiago Lacerda), mas eles voltam a ser perseguidos por Bóris.

Pão-Pão, Beijo-Beijo está entre as próximas novelas do Globoplay 2022

A reprise de Pão-Pão, Beijo-Beijo também termina em novembro no Viva. Os episódios vão ficar disponíveis no Globoplay a partir de 19 de novembro.

A trama de Walther Negrão começa com um acidente de trânsito em Madureira, bairro do Rio de Janeiro, envolvendo Ciro (Cláudio Marzo), Soró (Arnaud Rodrigues) e Bruna (Elizabeth Savala).

Após o acidente, Ciro e Soró são demitidos de seus empregos e para ajudá-los, a família de Bruna, que é dona de uma rede de cantinas italianas, emprega os dois.

Ciro se apaixona por Bruna, mas ela não corresponde ao amor dele e ainda começa a humilhá-lo. É somente quando sua irmã Luiza (Maria Cláudia) começa a se interessar pelo rapaz que Bruna muda sua visão sobre ele. As duas começam a disputar o rapaz.