Qual canal vai passar jogo do PSG hoje e horário - 02/11/2022

Confira onde assistir ao jogo do PSG hoje.

A Juventus precisa dos três pontos para se classificar para a Liga Europa. Nesta quarta-feira, o time italiano recebe o PSG, já classificado para as oitavas, a partir das 17h (Horário de Brasília), em Juventus Stadium. O jogo do PSG hoje é válido pela sexta e última rodada do grupo H na Champions League.

O Paris quer a vitória nesta quarta para se classificar como líder no grupo. Já a Juventus precisa dos três pontos para avançar até a Europa League da temporada.

Qual canal vai passar jogo do PSG hoje ao vivo

O jogo do PSG hoje tem transmissão da TNT e HBO Max, a partir das 17h (Horário de Brasília), com transmissão por todo o país ao vivo.

Com exclusividade, o canal da TNT exibe as emoções do confronto entre Juventus e Paris nesta quarta-feira. O canal está disponível apenas em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Assinantes do HBO Max podem assistir pelo celular ou até mesmo no tablet, computador ou smartv.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Juventus Stadium, em Turim, na Itália

TV: TNT

Online: HBO Max no aplicativo ou site www.hbomax.com

Informações de Juventus x PSG hoje ao vivo

Com apenas 3 pontos conquistados em uma vitória e quatro derrotas, a Juventus precisa dos três pontos nesta quarta-feira para se classificar até os playoffs da Liga Europa. O elenco italiano não atingiu o número de pontos necessários e ficou fora das oitavas da Champions, mas vai brigar pela competição secundária da UEFA. Pelo Campeonato Italiano, a Velha Senhora vem na sétima posição com 22 pontos.

Do outro lado, o PSG lidera o grupo H na Champions. Já classificado para o mata-mata, o time parisiense ainda precisa vencer se quiser terminar na ponta da tabela. Com 11 pontos coleciona três vitórias e dois empates, com o total de 14 gols marcados e apenas seis sofridos. Por fim, no Campeonato Francês, está em primeiro lugar com 35 pontos na temporada.

Escalações:

O técnico Allegri tem muitas baixas em seu plantel de jogadores. Na lista de desfalques estão Danilo, suspenso, e Pogba, De Sciglio, Kaio Jorge, Di María, Bremer, Paredes, Iling-Junior, McKennie, Vlahović e Kean.

Provável escalação da Juventus: Szczęsny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti e Milik.

Neymar está suspenso e por isso não joga hoje. Já Kimpembe e o goleiro Navas são desfalques, segundo o portal oficial da UEFA.

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Mukiele; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappé, Sarabia

Data do sorteio das oitavas da Champions

O sorteio que define os jogos das oitavas de final na Champions está marcado para a próxima segunda-feira, 07 de novembro, em Nyon, na Suíça. O evento terá início às 08h (Horário de Brasília).

Os dezesseis times serão divididos em dois potes, onde os líderes dos grupos vão ao pote 1 e os segundos colocados no pote 2. No evento, os apresentadores vão tirar uma bolinha do primeiro pote e depois no segundo. Os sorteados formam o confronto nas oitavas, e assim por diante.

A única regra é que times do mesmo país não podem se enfrentar, assim como adversários do mesmo grupo na fase anterior.

O canal da TNT transmite na TV para todo o Brasil o sorteio da Champions ao vivo na segunda, enquanto o Youtube do SBT passa de graça para o público.

