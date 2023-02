Corinthians feminino atropela Ceará: veja o placar

Confira qual foi o placar do jogo do Corinthians e Ceará feminino hoje. Foto: Reprodução Rodrigo Gazzane / Corinthians

Elenco alvinegro bateu o Ceará neste sábado, 25 de fevereiro, pela primeira rodada do Brasileirão no futebol feminino

Com extrema facilidade, o Corinthians passou por cima do Ceará neste sábado, 25 de fevereiro, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Com o inacreditável placar de 14 x 0, a equipe paulista garantiu a sua primeira vitória na competição. Confira como foram os gols da partida.

O Corinthians, sob o comando do técnico Arthur Elias, foi para campo com: Tainá Borges; Kati, Andressa, Mariza, Isabela; Diany, Luana, Victoria Albuquerque; Jheniffer, Jaqueline e Gabi Portilho.

Resultado do jogo do Corinthians feminino hoje

O Corinthians estreou em grande estilo no Brasileirão Feminino. Neste sábado, jogando em casa, o Timão aplicou a goleada de 14 a 0 em cima do Ceará, na primeira rodada da competição.

O jogo foi total do Corinthians. Só as jogadoras do clube paulista praticamente aparecem em campo. No primeiro tempo, Jaqueline abriu o placar aos 10 minutos de pênalti após a goleira do Ceará derrubar a jogadora do Corinthians.

Assista a cobrança que abriu o placar. 1 x 0 ao Timão.

A cobrança da Jaque pra colocar o Timão na frente! 🎥 Corinthians TV pic.twitter.com/d7kXeTaWiM — Diário do Timão (@DiarioDoTimao) February 25, 2023



O Corinthians permaneceu no ataque em todo o momento. A defesa do clube cearense até tentou segurar, mas tornou-se impossível não tomar gol do fulminante ataque corintiano. Diany, aos 23, fez o segundo do Timão, depois de aproveitar o rebote.

Confira o bolão de Diany.

Diany amplia pro Timão!!! 🎥 Corinthians TV pic.twitter.com/Ft42pxWAyX — Diário do Timão (@DiarioDoTimao) February 25, 2023

Depois foi a vez de Jheniffer deixar o seu em campo aos 31.

Na primeira a goleira pegou, mas na segunda… Jheniffer faz o terceiro das Brabas! 🎥 Corinthians TV pic.twitter.com/XjEwVFQWkc — Diário do Timão (@DiarioDoTimao) February 25, 2023

Quatro minutos depois, Gabi Portilho fez o quarto gol do Corinthians na partida aos 35 minutos.

O GOLAÇO da Portilho!!! 🎥 Corinthians TV pic.twitter.com/nmOWtlt2Nr — Diário do Timão (@DiarioDoTimao) February 25, 2023



Ainda sobrou tempo para Diany marcar aos 35 minutos, de cabeça.

Confira o gol, o quinto no jogo.

O segundo gol da Diany foi esse! 🔥 TÁ VIANDO A NOSSA 8 🎥 Corinthians TV pic.twitter.com/jKE9exnw5U — Diário do Timão (@DiarioDoTimao) February 25, 2023

Luana também aproveitou a boa fase do Timão dentro de campo e correu para marcar o sexto gol do clube contra o Ceará. Aos 37, ela acertou de fora da área o chute certeiro nas redes das adversárias.

Confira o gol de Luana.

Luana bateu de longe e marcou o sexto! 🎥 Corinthians TV pic.twitter.com/nPv04KFMkT — Diário do Timão (@DiarioDoTimao) February 25, 2023

Diany ampliou aos 39 minutos. Foi o sétimo do Timão, e o terceiro da jogadora na partida deste sábado no Brasileirão.

Assista ao sétimo gol do Corinthians hoje.

HAT TRICK DA BRABA! Diany marca o terceiro dela no jogo! 🎥 Corinthians TV pic.twitter.com/AkklCVf4su — Diário do Timão (@DiarioDoTimao) February 25, 2023



Para fechar o primeiro tempo, aos 45, Jheniffer fez o gol ao aproveitar a sobra da bola em jogada com Jaque e Vic.

Confira o oitavo gol do Timão.

Será que vem o hat trick dela também? Jheniffer, no finzinho do 1° tempo, deixou o segundo dela! 🎥 Corinthians TV pic.twitter.com/qq2oqm4ige — Diário do Timão (@DiarioDoTimao) February 25, 2023



O segundo tempo também foi recheado de gols. Não deu tempo para o Ceará respirar e Jaque conseguiu fazer o nono gol do elenco anfitrião na partida com apenas um minuto.

O Corinthians mostrou que não iria tirar o pé do acelerador e muito menos parar de fazer gols.

Já aos cinco, Vic foi a goleadora da vez. Ela marcou o décimo gol do Corinthians na partida contra o Ceará, aumentando a goleada com extrema facilidade aos 5 minutos.

Ele não perde nenhum detalhe dos lances! Os gols do segundo tempo, nos cliques do @rodrigogazzanel 2T I 23 min I Corinthians 10 x 0 Ceará pic.twitter.com/kxn1K7bDaW — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) February 25, 2023



Aos 30 minutos, foi a vez de Fernanda se dar bem no confronto. A bola ficou com Kati que, em passe açucarado, deu para Fer ampliar o resultado para onze gols.

Confira.

O PRIMEIRO GOL DA FERNANDA PRLO CORINGÃO!!! 🎥 Corinthians TV pic.twitter.com/3AEjQc0mdi — Diário do Timão (@DiarioDoTimao) February 25, 2023

Millene, aos 32 minutos do segundo tempo, recebeu de Gabi Portilho e, na cara do gol, fez o gol de número doze.

Gabi Portilho rolou pra Millene ampliar a vantagem! 🎥 Corinthians TV pic.twitter.com/v1U3RxHMlg — Diário do Timão (@DiarioDoTimao) February 25, 2023



Pensa que acabou? Ainda não. Aos 36 minutos, o Corinthians chegou com perigo mais uma vez. Porti ficou livre no campo de ataque e ampliou para o time alvinegro no futebol feminino.

Confira.

O 13° saiu dos pés da Portilho! 🎥 Corinthians TV pic.twitter.com/xuFiYDdfnh — Diário do Timão (@DiarioDoTimao) February 25, 2023



Agora sim: para fechar a conta do Corinthians e Ceará, Fernanda, aos 42 minutos do segundo tempo, fez de cabeça para garantir a goleada.

Assista ao 14º e último gol do Timão feminino.

Fernanda fechou a conta no Nogueirão! 14x0! 🎥 Corinthians TV pic.twitter.com/B7uKiIRdNr — Diário do Timão (@DiarioDoTimao) February 25, 2023



Placar final entre Corinthians e Ceará: 14 x 0 na primeira rodada do Brasileirão Feminino. O elenco paulista garantiu os três pontos na competição.

Qual é o próximo jogo do Corinthians no Brasileirão feminino?

O Corinthians volta a jogar no sábado, 4 de março, contra o Real Ariquemes, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

O confronto está marcado para começar às 16h30 (Horário de Brasília), no Estádio Valerião, em Rondônia.

A transmissão ainda não foi confirmada. A CBF deve confirmar a fpartida e a transmissão dias antes do início da segunda rodada no torneio de futebol feminino.

