Corinthians x Atlético-GO onde assistir hoje, horário e palpites – 28/09

Equipes disputam a 28ª rodada do Brasileirão nesta quarta-feira, com transmissão ao vivo

Com o objetivo de garantir vaga na Libertadores, o Corinthians recebe o Atlético Goianiense, na zona de rebaixamento, na Neo Química Arena, nesta quarta-feira, 28 de setembro, a partir das 19h (Horário de Brasília). Em partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão, saiba o jogo do Corinthians x Atlético-GO onde assistir ao vivo.

Você confere no texto a seguir a escalação do Corinthians, palpites do portal UOL para o jogo de hoje, desempenho do elenco e quais são os próximos jogos.

Corinthians x Atlético-GO onde assistir hoje ao vivo?

O jogo do Corinthians hoje vai passar no Premiere, às 19h (Horário de Brasília), além da transmissão no GloboPlay, disponível apenas aos assinantes da plataforma.

Nesta quarta-feira, o pay-per-view é o grande responsável por transmitir para todo o Brasil o jogo entre Corinthians e Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro. Odinei Ribeiro narra a partida ao lado dos comentaristas Ricardinho, Sérgio Xavier e Fernanda Colombo.

O Premiere, entretanto, só está disponível por valor extra na mensalidade. Por isso, entre em contato com a sua operadora para obter o pacote de canais.

Outra opção para assistir ao jogo do Corinthians hoje é o serviço de streaming GloboPlay, disponível entre o aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV, se o aparelho for compatível. Por diferentes valores, a plataforma está disponível no site www.globoplay.globo.com em R$ 24,90 até R$ 86,90.

Arbitragem do jogo do Corinthians hoje:

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden.

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Tiago Augusto Kappes Diel.

VAR: Wagner Reway.

Escalação do Corinthians hoje

Na rodada passada, o técnico Vitor Pereira utilizou reservas contra o América Mineiro. O resultado não foi o esperado, já que o Coelho venceu o Timão por 1 x 0, com gol no finalzinho do segundo tempo. Yuri Alberto e Renato Augusto saíram do banco no segundo tempo, enquanto Roni, Adson, Giuliano e Roger Guedes ocuparam a linha de ataque do Timão desde o início.

Para esta quarta-feira, o treinador deverá utilizar novamente os titulares, incluindo Yuri e Renato, ao lado de Róger Guedes. Fausto Vera também está de volta ao elenco, assim como Fagner, Fabio Santos e Gil na defesa.

Raul, entretanto, cumpre suspensão após tomar o terceiro cartão amarelo. Já Balbuena, convocado para defender Paraguai no último data FIFA, está fora. Rafael Ramos, Junior Moraes, Maycon e Paulinho são os desfalques de longa data do clube alvinegro.

Escalação do Corinthians hoje: Cássio; Fagner, Fabio Santos, Bruno Mendez, Gil; Du Queiroz, Fausto Vera, Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Yuri Alberto e Róger Guedes.

Como estão Corinthians e Atlético-GO na reta final?

Quinto colocado no Brasileirão com 44 pontos, o Corinthians tem como principal objetivo nesta quarta-feira garantir os três pontos para seguir vivo na briga pela liderança da tabela e, consequentemente, conseguir a vaga para a Libertadores do ano que vem. Com doze vitórias, oito empates e sete derrotas, o Timão tem aproveitamento de 54% na temporada, além de marcar 30 gols e sofrer apenas 26. Com a vitória, sobe uma posição e desbanca o Flamengo no quarto lugar. Para o confronto desta quarta, o Corinthians é o favorito.

Na última rodada, o alvinegro perdeu para o América MG por 1 a 0, fora de casa.

Enquanto isso, o Atlético Goianiense quer escapar da zona de rebaixamento. Em 19º lugar com 22 pontos, o Dragão soma cinco vitórias, sete empates e quinze derrotas, com o quarto pior ataque da temporada com 24 gols marcados e também a quarta pior defesa, com 42 gols sofridos. Se vencer nesta quarta-feira, não escapa da degola e continua na mesma posição.

Na última rodada, o Dragão perdeu para o Internacional por 2 a 1, em casa. Os visitantes colecionam seis rodadas sem vencer.

Palpites UOL

Quando Corinthians e Atlético Goianiense se enfrentam, é certeza de bom duelo em campo. Nas quartas de final da Copa do Brasil deste ano, as equipes disputaram a classificação, mas foi o Timão quem levou a melhor na disputa ao vencer de virada a partida de volta por 4 a 1, na Neo Química Arena.

Pela 28ª rodada, as equipes jogam o segundo turno. No primeiro, o Corinthians venceu por 1 a 0, em Goiânia, com gol de Gustavo Mantuan, na 9ª rodada do Brasileirão. Nesta quarta-feira, o cenário é completamente diferente.

De acordo com a publicação do portal UOL Esportes, todos os seis palpites de setoristas dos dois clubes são em favor do Corinthians, com vitórias em 2 x 0, ou 2 x 1. Para o jornalista Euller Pastro, o time paulista deve sair de Itaquera com os três pontos já que faz uma boa campanha dentro de casa, principalmente com o apoio da torcida.

Já para Gustavo Pimentel, também do UOL, o Timão não jogou a semana e, por isso, mantém o foco em 100% pensando na vaga ao G4 da competição. O fator casa também é determinante aqui, além do fato de que o Dragão não vence em casa desde cinco jogos, como garante o jornalista. Para Gustavo, o placar deve ser em 2 x 0.

A setorista do Corinthians, Bianca Penteado, o palpite será em 2 x 1, com o Dragão mais ativo e também na busca pelos três pontos para escapar do rebaixamento. Porém, é o alvinegro que será determinante na partida em busca da parte de cima da tabela.

Próximos jogos do Corinthians

O próximo jogo do Corinthians está marcado para o sábado, 1º de outubro, contra o Cuiabá pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, válido pelo segundo turno.

Devido as eleições presidenciais do Brasil no domingo, oito jogos da rodada serão realizados no sábado e apenas um na segunda-feira. Não tem nenhum jogo de futebol no domingo.

O Timão enfrenta o Cuiabá com o propósito de se manter na parte de cima da tabela para conquistar a vaga na Libertadores do ano que vem. Em outubro, se prepara para disputar a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, entre os dias 12 e 19 do mês.

Confira a seguir os próximos jogos do Corinthians.

Próximos jogos do Corinthians:

Corinthians x Cuiabá – Sábado, 01/10 às 21h – Brasileirão

Juventude x Corinthians – Terça-feira, 04/10 às 21h30 – Brasileirão

Corinthians x Athletico PR – Sábado, 08/10 às 21h – Brasileirão

