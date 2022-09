Próximo jogo da Seleção Brasileira já será na Copa do Mundo 2022

Confira a programação do Brasil até o fim do ano e o que esperar da equipe

A Seleção Brasileira venceu os dois amistosos preparatórios no mês de setembro. Agora, a equipe se prepara para jogar a Copa do Mundo do Catar, agendada para novembro e dezembro de 2022. O torcedor quer saber que dia é o próximo jogo da Seleção Brasileira e quais serão os compromissos da equipe canarinho.

Que dia é o próximo jogo da Seleção Brasileira?

O próximo jogo da Seleção Brasileira vai ser em 24 de novembro, quinta-feira, contra a Sérvia, pela primeira rodada da Copa do Mundo do Catar. A estreia do Brasil está marcada no Lusail Stadium, na cidade de Lusail às 16h (horário de Brasília).

Com o fim dos compromissos amistoso no mês de setembro, a Seleção Brasileira começa a se preparar para a competição da FIFA em outubro e novembro. Tite definirá a sua convocação entre os últimos meses, com todos os atletas que levará para o Catar.

Esta será a última Copa do Mundo do técnico no comando da Seleção Brasileira. O comandante já noticiou que, ao fim da competição no Catar, deixará o elenco.

Confira os principais detalhes de que dia é o próximo jogo da Seleção Brasileira.

Brasil x Sérvia

Quinta-feira, 24/11 às 16h (horário de Brasília), no Lusail Stadium, na cidade de Lusail

Onde assistir: Globo, SporTV e GloboPlay

Quando vai ser a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo?

A lista com 55 nomes de jogadores deverá ser entregue por Tite para a FIFA até 21 de outubro, segundo o jornal O Globo informou. Em 7 de novembro, ele enviará os 26 nomes convocados de maneira oficial.

Com isso, o professor deve realizar uma coletiva com todos os nomes no comecinho de novembro, já que todo o elenco será divulgado também pela entidade.

Os torcedores estão ansiosos para saber quem serão os representantes do Brasil na Copa do Mundo no Catar, na busca pelo hexacampeonato. Nos amistosos de setembro, as novidades foram Ibañez e Bremer, da Roma e Juventus no futebol italiano.

Além disso, há também o suspenso para saber quem serão os convocados do futebol brasileiro. O goleiro Weverton, do Palmeiras, é o favorito para ser chamado, enquanto Pedro, Everton e Gabigol, do Flamengo, também devem aparecer na lista de convocados para a Copa do Mundo.

Quais dias o Brasil vai jogar na Copa do Mundo 2022?

O Brasil estreia na copa do Mundo em 24 de novembro contra a Sérvia, pela primeira rodada. A partida será no Lusail Iconic Stadium.

O elenco canarinho está no grupo G, ao lado também da Suíça e Camarões. Serão três rodadas na primeira fase onde apenas os dois primeiros avançam até as oitavas de final. São trinta e duas seleções na disputa por pontos corridos, onde a vitória vale três pontos e o empate 1 para ambos os times.

A partir das oitavas de final, o Mundial da FIFA será jogado em mata-mata, sempre em partida única no Catar. Já a final entre as duas seleções está agendada para 18 de dezembro, no Lusail Iconic Stadium.

Confira a agenda dos primeiros jogos do Brasil.

Primeira rodada na Copa do Mundo:

Brasil x Sérvia – Quinta-feira, 24/11 às 16h em Lusail Stadium

Segunda rodada na Copa do Mundo:

Brasil x Suíça – Segunda-feira, 28/11 às 13h em Stadium 974

Terceira rodada na Copa do Mundo:

Camarões x Brasil – Sexta-feira, 02/12 às 16h em Lusail Stadium

