Corinthians x Grêmio: onde assistir ao jogo do Corinthians feminino (13/03)

Duelo entre as equipes femininas do Corinthians e Grêmio tem transmissão ao vivo na TV paga e no serviço de streaming

Com o favoritismo ao seu lado, o Corinthians entra em campo nesta segunda-feira, 13 de março, pronta para buscar os três pontos contra o Grêmio. O embate das equipes é válido pela terceira rodada do Brasileirão, onde o jogo do Corinthians feminino começa às 20h (Horário de Brasília), no Estádio do Canindé.

Onde assistir o jogo do Corinthians x Grêmio no feminino

Para fechar a terceira rodada do Brasileirão, o jogo do Corinthians feminino hoje será transmitido no SporTV e no GloboPlay nesta segunda-feira ao vivo para todo o Brasil. Só quem é assinante da TV paga por acompanhar o embate do futebol feminino.

Sem transmissão na TV aberta, o jogo do Timão só vai passar entre as operadoras de TV por assinatura. Entre em contato com o seu operadora se você não tem o canal da programação. Se for assinante GloboPlay, dá para assistir ao embate na plataforma de streaming.

O GloboPlay é o serviço de streaming de entretenimento da Rede Globo. A plataforma disponibiliza os canais para assinantes do produto.

Escalações de Corinthians x Grêmio

Confira como devem entrar em campo as equipes nesta segunda-feira, pelo Brasileirão Feminino.

Provável escalação do Corinthians: Tainá Borges;

Carol Tavares,

Mariza,

Carol Tavares,

Yasmim,

Giovanna Campiolo;

Luana Betolucci,

Lia Salazar,

Carol Nogueira;

Fernanda,

Millene.

Provável escalação do Grêmio: Iasmin Paixão;

Mónica Ramos,

Tuani,

Pati Maldaner,

Laís Giacomel;

Jessica Peña,

Caty,

Natane;

Shashá,

Raquel Fernandes,

Cássia.

Quantas rodadas tem o Brasileirão Feminino?

O Campeonato Brasileiro Feminino é disputado em 15 rodadas na primeira fase por dezesseis times. Em pontos corridos, cada vitória garante ao elenco três pontos e o empate um para os dois lados.

Os oito primeiros da classificação do Brasileiro avançam para as quartas de final, depois a semifinal e a final. Todas as três fases do mata-mata são jogadas em ida e volta. Na parte de baixo, os quatro últimos elencos são rebaixados para a segunda divisão.

