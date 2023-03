Fla-Flu sub 20: onde assistir ao jogo do Flamengo x Fluminense hoje (13/03)

Fla-Flu sub 20: onde assistir ao jogo do Flamengo x Fluminense hoje (13/03)

Tem clássico no Brasileirão sub 20! Nesta segunda-feira, 13 de março, Flamengo e Fluminense protagonizam o tradicional "Fla-Flu" na segunda rodada da primeira fase no torneio. A bola vai rolar às 15h (Horário de Brasília), com o jogo do Flamengo acontecendo no Estádio Da Gávea, no Rio de Janeiro.

Os times pertencem ao grupo A na primeira fase.

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Fluminense sub 20 hoje

O jogo do Flamengo e Fluminense sub 20 hoje tem transmissão no SporTV, no canal pago, e GloboPlay, serviço de streaming para assinantes, para todo o Brasil ao vivo.

Com exclusividade, o canal SporTV vai exibir o clássico Fla-Flu nesta segunda-feira em todo os estados do Brasil. A emissora, porém, só está disponível em operadoras de TV por assinatura. Dá para assistir do conforto de sua casa se você é assinante.

Caso contrário, existe a opção de ver no GloboPlay. No entanto, também é preciso desembolsar o valor para ser membro da plataforma de streaming e ter acesso ao conteúdo. Se você é assinante, dá para ver no site da empresa pelo computador ou no aplicativo dos dispositivos móveis.

Relembre a conquista do Fluminense na Taça Guanabara 2023

Arbitragem

Todos os membros da arbitragem nesta segunda-feira, no jogo do Flamengo e Fluminense nas categorias de base, são do Rio de Janeiro. Quem vai apitar o clássico é Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, com os assistentes Rafael Sepeda de Souza e Gabriel Conti Viana.

O quarto árbitro será Thiago Ramos Marques, enquanto o analista de campo é Simone Xavier de Paula e Silva.

Escalações de Flamengo x Fluminense

Para o clássico no Campeonato Brasileiro sub 20, os times de Flamengo e Fluminense devem entrar em campo da seguinte maneira:

Provável escalação do Flamengo:

Kauã Santos;

Lorran,

Daniel Sales,

Evertton,

Cleiton,

Jean Carlos;

Felipe,

Marcos Paulo,

Diego Santos;

Werton,

Pedrinho.

Provável escalação do Fluminense:

Cayo Fellipe;

Freitas,

Kayky Almeida,

Jefté,

Loiola;

Arthur,

João Lourenço,

Fabio,

Erick,

João Neto ;

Lucas Justen.

Como funciona o Campeonato Brasileiro sub 20?

Divididos em dois grupos de dez (A e B), vinte times disputam o Campeonato Brasileiro da categoria sub 20. O torneio é realizado em quatro etapas: a primeira fase (fase de grupos), quartas de final, semifinal e a final.

Na primeira fase, os vinte elencos jogam por nove rodadas onde jogam entre si no grupo. Ao fim das rodadas, os quatro melhores da classificação em cada chave avançam para as quartas de final. Depois vem a semifinal e a final pelo título da temporada.

As quartas e a semifinal são disputadas em ida e volta. Só a final é jogada em partida única.

Leia também:

Final da Libertadores 2023 será no Rio de Janeiro