Confira a data de retorno do Brasileirão 2023 em junho. Foto: Reprodução Vitor Silva/Botafogo/Flickr

Competição dá uma pausa no mês de junho para amistosos entre seleções

Data FIFA empurra jogos do Brasileirão para novo calendário

No mês de junho as seleções ao redor do mundo entram em campo para disputarem amistosos e torneios internacionais que valem títulos. Por recomendação da CBF, o Campeonato Brasileiro da Série A será paralisado por quase duas semanas. Saiba quando volta o Brasileirão após a data FIFA e como está a classificação.

Vinte clubes disputam a primeira divisão do futebol. O primeiro colocado será declarado o campeão brasileiro enquanto os quatro últimos da tabela vão direto para a segunda divisão.

Quando volta o Brasileirão 2023 em junho?

O Brasileirão retorna na próxima quarta-feira, 21 de junho, com a 11ª rodada do primeiro turno. Serão cinco jogos na quarta e cinco na quinta em horários alternados no período da noite.

Diferente das outras edições, a CBF definiu que o Brasileirão da Série A e B também para durante o data FIFA. Isso porque jogadores são convocados para representarem as suas seleções em amistosos e, para não prejudicar as equipes durante o campeonato, a entidade decidiu paralisar as duas divisões.

O Flamengo, Fluminense e o Palmeiras, por exemplo, tiveram jogadores convocados para os amistosos de junho da Seleção Brasileira contra Guiné e Senegal.

Confira a agenda da próxima rodada do Brasileirão completa.

QUARTA-FEIRA, 21/06:

São Paulo x Athletico PR - 19h

Local: Estádio do Morumbi

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Cruzeiro x Fortaleza - 19h

Local: Estádio do Mineirão

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Santos x Corinthians - 20h

Local: Estádio Vila Belmiro

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Fluminense x Atlético MG - 21h30

Local: Estádio do Maracanã

Onde assistir: Globo, Premiere e GloboPlay

Bahia x Palmeiras - 21h30

Local: Arena Fonte Nova

Onde assistir: Globo, Premiere e GloboPlay

QUINTA-FEIRA, 22/06:

Grêmio x América MG - 19h

Local: Arena do Grêmio

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Cuiabá x Botafogo - 20h

Local: Arena Pantanal

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Coritiba x Internacional - 20h

Local: Estádio Couto Pereira

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Vasco x Goiás - 20h

Local: Estádio São Januário

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

RB Bragantino x Flamengo - 21h30

Local: Estádio Nabi Abi Chedid

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Saiba qual é a premiação do Brasileirão 2023

Quem lidera o Brasileirão?

Após dez rodadas, o Botafogo é o líder do Brasileirão com 24 pontos, dois de vantagem contra o Palmeiras, vice-líder na tabela de classificação.

O Glorioso acumula oito vitórias e duas derrotas na temporada, somando aproveitamento de 80%. O time faz a melhor campanha do Brasileirão e o melhor mandante com seis triunfos. O alviverde pode alcançar a liderança nas próximas rodadas.

1 Botafogo - 24 pontos

2 Palmeiras - 22 pontos

3 Flamengo - 19 pontos

4 Atlético MG - 18 pontos

5 Fluminense - 17 pontos

6 Grêmio - 17 pontos

7 Athletico PR - 16 pontos

8 São Paulo - 15 pontos

9 Cruzeiro - 14 pontos

10 Internacional - 14 pontos

11 Fortaleza - 14 pontos

12 RB Bragantino - 14 pontos

13 Santos - 13 pontos

14 Cuiabá - 12 pontos

15 Bahia - 9 pontos

16 Corinthians - 9 pontos

17 Goiás - 8 pontos

18 América MG - 8 pontos

19 Vasco - 6 pontos

20 Coritiba - 4 pontos

Quem está na zona de rebaixamento?

Goiás, América Mineiro, Vasco e Coritiba terminaram a décima rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A. Com oito pontos, o Goiás abre a degola e mantém um ponto de diferença com o primeiro colocado fora do perigo.

O América saiu da lanterna, mas ainda não conseguiu escapar da zona de rebaixamento. O time mineiro coleciona oito pontos. O Vasco passa pela mesma situação, somando apenas seis pontos neste início de temporada.

Já o Coritiba ainda não venceu no Brasileirão. O clube espera conquistar o seu primeiro triunfo assim que a competição retornar da data FIFA.

Jogadores convocados da Série A

Flamengo, Corinthians e Palmeiras são os times mais afetados pelas convocações de seleções no mês de junho, durante a Data FIFA para amistosos. No Verdão, o goleiro Weverton, os defensores Gustavo Gómez e Piquerez e os atacantes Veiga e Rony desfalcam o time.

Já o Flamengo terá a ausência de Pedro, Ayrton Lucas, Vidal, Varela e Pulgar. Mesmo com o campeonato paralisado, é provável que alguns jogadores convocados não entrem em campo com os seus clubes. A competição retorna na quarta-feira, 21 de junho, um dia depois do confronto entre Brasil e Senegal, por exemplo.

Grande parte dos amistosos será jogado em outros países, impossibilitando o retorno imediato dos jogadores para o plantel.

Confira a lista completa de atletas convocados por suas seleções na América do Sul.

Seleção Brasileira:

Weverton, Ayrton Lucas, André, Pedro, Rony, Raphael Veiga

Uruguai:

Bruno Méndez, Maurício Lemos, Varela, Pumita Rodríguez, Piquerez, Carballo, Canobbio e Thiago Borbas

Equador:

Andres Hurtado, Léo Realpe e Arboleda

Paraguai:

Gustavo Gómez, Balbuena, Galarza e Villasanti

Bolívia:

Miguelito

Chile:

Pulgar e Vidal

Colômbia:

Jhon Arias

Venezuela:

Soteldo e Jhon Chancellor

