São Paulo x Água Santa hoje nas quartas do Paulistão - 13/03

O São Paulo promete fazer de tudo para conquistar o 23º título paulista. Pelas quartas de final, vai enfrentar o Água Santa nesta segunda-feira, 13 de março, em embate único no Allianz Parque. O jogo do São Paulo tem início marcado às 20h (Horário de Brasília), e quem vencer garante a vaga na semifinal do campeonato estadual.

O jogo do São Paulo hoje no Paulistão tem transmissão na TNT e HBO Max ao vivo para todo o Brasil.

O jogo do São Paulo nas quartas de final do Paulistão vai ser no Allianz Parque porque o Estádio do Morumbi recebe o show do grupo Coldplay no fim de semana. Serão seis apresentações do grupo britânico até o próximo sábado, 18 de março.

Segundo o portal UOL, a diretoria do clube vai embolsar R$ 6 milhões com o aluguel do estádio para o evento, além de uma porcentagem dos valores de bebidas e alimentos durante o show.

Com isso, o jogo das quartas de final será disputado no Allianz, a casa do Palmeiras. Parte dos torcedores não gostou da ideia, enquanto outros não ligaram. Grande parte dos ingressos estão esgotados, apenas o setor cadeira inferior gol e inferior oeste estão disponíveis por R$ 110 a inteira.

Como assistir São Paulo x Água Santa hoje no Paulistão

Sem transmissão na TV aberta, o torcedor vai ter que acompanhar o jogo das quartas de final do Paulistão pelo canal fechado e no serviço de streaming.

Acompanhar jogo do São Paulo hoje na TV paga: o canal TNT detém os direitos de transmissão do jogo do São Paulo e Água Santa nesta segunda-feira. A emissora é a única a transmitir o duelo do Paulistão ao vivo para todo o Brasil, disponível em operadoras nas televisões por assinatura.

Assistir São Paulo x Água Santa hoje no streaming: o serviço de streaming HBO Max transmite o jogo do Paulistão para quem é assinante. Com pacotes entre R$ 27,90 até R$ 239,90, o torcedor assiste no computador, pelo site da empresa, como nos aplicativos para celular, tablet ou smartv.

Escalações do São Paulo x Água Santa

Pelo jogo das quartas de final do Campeonato Paulista nesta segunda-feira, as equipes de São Paulo e Água Santa devem entrar em campo da seguinte maneira:

Escalação do jogo do São Paulo: Rafael;

Nathan Mendes,

Caio Paulista,

Alan Franco;

Pablo Maia,

Luan,

Rodrigo Nestor,

Alisson;

Luciano,

Wellington Rato,

Galoppo.

Escalação do jogo do Água Santa: Ygor;

Thiaguinho,

Didi,

Rodrigo Sam,

Rhuan;

Cristiano,

Igor Henrique,

Patrick Brey,

Luan Dias;

Bruno Mezenga,

Lucas Tocantins.

