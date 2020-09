Fluminense x Corinthians: saiba onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Fluminense x Corinthians se enfrentam logo mais, às 16h, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto que terá como palco o Maracanã, e reúne duas equipes em baixa na competição. Vem ver o que vai rolar em campo hoje:

Fluminense x Corinthians: como está cada time?

Com três vitórias, dois empates e quatro derrotas, o Fluminense ocupa a nona colocação no torneio. Pelo lado tricolor, Fred, que entrou ao longo da partida no clássico contra o Flamengo, testou positivo para COVID-19, e está fora do jogo, bem como Egídio deve ser opção no banco; Danilo Barcelos inicia.

Já o Corinthians está na 14o posição com nove pontos ganhos. Contudo, o desempenho insatisfatório do alvinegro fez com que a torcida protestasse em frente a Neo Química Arena antes do clássico contra o Palmeiras pela última rodada, derrota por 2 a 0.

O resultado culminou na demissão de Tiago Nunes na última sexta-feira (11). Desse modo, Dyego Coelho assume interinamente a equipe esta tarde.

Os corintianos não vencem a duas rodadas, bem como o Fluminense não conquista um triunfo a três jogos.

Desfalques no Fluminense x Corinthians

Corinthians – Os alvinegros contam com oito desfalques. Fagner e Danilo Avelar, expulsos no dérbi da última quarta-feira estão fora, ao passo que Luan, com estiramento na coxa, assim como Boselli, com entorse no tornozelo, assim como Léo Natel estão fora. Ruan Oliveira, em fase de recuperação de lesão, Léo Santos, em tratamento no joelho-direito e Raul Gustavo, suspenso pelo (STJD) Superior Tribunal de Justiça Desportiva), não jogam.

Fluminense – Pelo time carioca, além de Fred, o zagueiro Frazan, que se recupera de lesão, está fora.

Desse modo, o Corinthians deve ir a campo com:

Cássio

Michel Macedo

Bruno Méndez

Gil

Lucas Piton

Gabriel

Cantillo

Mateus Vital

Ramiro

Otero

Jô

Assim como o Fluminense deve jogar com:

Muriel

Calegari

Digão

Luccas Claro

Danilo Barcelos

Dodi

Yuri

Michel Araújo

Nenê

Wellington Silva

Marcos Paulo

Quem apita?

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistente 1: Helton Nunes (SC)

Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)

Onde assistir Fluminense x Corinthians?

Desse modo, a Globo transmite Fluminense x Corinthians para parte da rede com narração de Cléber Machado, comentários de Casagrande e Caio Ribeiro; bem como Odilon Ribeiro, aos comentários de Paulo César Vasconcelos e Mauricio Noriega, conduzem o jogo no Premiere para todo o Brasil.