Futebol feminino Corinthians e Internacional hoje onde vai passar (24/09)

Equipes disputam a final do Brasileirão Feminino neste sábado, com transmissão ao vivo na BAND

O Corinthians recebe o Internacional neste sábado, 24 de setembro, para disputar a segunda partida da final no Brasileirão Feminino de 2022. A Neo Química Arena, será o palco do confronto às 14h (Horário de Brasília). Saiba onde vai passar jogo de futebol feminino Corinthians e Internacional hoje ao vivo.

No primeiro jogo, Inter e Corinthians empataram em 1 a 1, no Beira-Rio.

Onde vai passar futebol feminino Corinthians e Internacional hoje

O jogo do futebol feminino Corinthians e Internacional hoje vai passar na BAND e SporTV, às 14h (Horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode assistir através do Eleven Sports, site da BAND e GloboPlay, online pelo celular.

Pela TV aberta, o canal da BAND é quem transmite todas as emoções da final do Brasileirão feminino neste sábado. A partida será narrada por Isabelly Morais e terá comentários de Alline Calandrini e Milene Domingues.

Para quem já está acostumado a assistir na TV fechada, a opção é o SporTV, com transmissão para todo o território brasileiro ao vivo. Aqui, Renata Silveira é quem narra e Ana Thaís Matos e Paulo César Vasconcellos comentam a partida.

De maneira online, o torcedor pode sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming para assinantes, e o portal do ElevenSports, para assistir como e onde quiser. Se preferir, também dá para acessar o site da BAND (www.band.uol.com.br) e ver tudo de graça.

Arbitragem: Charly Wendy Straub Deretti (FIFA)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA)

Onde vai passar futebol feminino Corinthians e Internacional hoje: BAND, SporTV, GloboPlay, ElevenSports e Site da BAND

+ Horário da final da Sul-Americana 2022: data, estádio e premiação

Corinthians e Internacional no Brasileirão Feminino

Garantido na 4ª posição da tabela com 32 pontos, o Corinthians conquistou nove vitórias, empatou cinco partidas e perdeu só uma no Brasileirão Feminino. O elenco alvinegro passou as quartas de final diante do Real Brasília e alcançou a vaga na semifinal contra o Palmeiras.

No primeiro jogo venceu por 2 a 1, enquanto na volta goleou por 4 a 0, mantendo a vantagem contra o seu maior rival até mesmo no futebol feminino.

Provável escalação do Corinthians: Lelê; Yasmim, Andressa, Tarciane, Tamires; Gabi Morais, Adriana, Gabi Zanotti, Jaque Ribeiro; Jheniffer e Gabi Portilho.

O Internacional fez uma excelente primeira fase no Brasileirão Feminino. O grupo gaúcho terminou em 3º lugar com 33 pontos, contabilizados em dez vitórias, três empates e duas derrotas. Depois, passou por Flamengo nas quartas de final e, na semifinal, venceu o São Paulo.

Empate em 1 a 1 na primeira partida deixou tudo aberto. Na volta, a vitória por 1 a 0, fora de casa, deu o passaporte até a decisão no torneio feminino.

Provável escalação do Internacional: Mayara; Isabela Capelinha, Tâmara, Sorriso, Bruna Benites, Eskerdinha; Juliana, Maiara Lisboa, Duda Sampaio; Fabi Simões, Millene e Lelê.

+ Empréstimo do Auxílio Brasil ainda não tem datas; Ministro explica atraso

Premiação do Brasileirão Feminino 2022

O campeão do Brasileirão Feminino vai embolsar R$ 1 milhão como premiação pela CBF. O vice-campeão vai levar R$ 500 mil como forma de recompensa na temporada.

O anúncio da premiação do Campeonato Brasileiro Feminino na temporada foi feito pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Esse valor é cinco vezes maior que na edição passada, enquanto o segundo colocado terminou com R$ 100 mil no último ano.

A CBF investe R$ 15 milhões no Brasileirão Feminino. A entidade, segundo anúncio, é responsável por financiar toda a competição. Serão distribuídos também R$ 5 milhões diretamente aos 16 clubes participantes, além de R$ 1,3 milhão ao vencedor ao longo da competição.

Leia também: Quantos times sobem da Série B para Série A no Brasileirão?