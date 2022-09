Corinthians e Internacional disputam título do Brasileirão Feminino neste sábado, com transmissão ao vivo

Horário do jogo do Corinthians hoje e onde assistir final feminina (24/9)

Horário do jogo do Corinthians hoje e onde assistir final feminina (24/9)

Corinthians ou Internacional, quem será o campeão do Brasileirão Feminino? As equipes disputam a partida de volta na final da temporada neste sábado, na Neo Química Arena, na capital paulista, e o horário do jogo do Corinthians hoje vai ser às 14h (Horário de Brasília), com transmissão pela TV aberta para todo o Brasil ao vivo.

No primeiro jogo da final feminina, Inter e Corinthians empataram em 1 x 1, com decisão em aberto neste sábado.

Horário do jogo do Corinthians hoje

O horário do jogo do Corinthians hoje vai ser às 14h, duas da tarde (Horário de Brasília), com transmissão na BAND e SporTV, além de Eleven Sports e GloboPlay ao vivo diretamente da Neo Química Arena, na capital paulista.

Com transmissão para todos os estados do país de graça, a BAND exibe todas as emoções da final feminina neste sábado na TV aberta. Isabelly Morais narra a história da partida, com comentários de Alline Calandrini e Milene Domingues.

Outra opção é curtir através do SporTV, disponível em todo o território nacional através das operadoras de TV por assinatura. A narração é de Renata Silveira e os comentários de Ana Thaís Matos e Paulo César Vasconcellos.

Para quem gosta de assistir pelo celular, tem as opções do Eleven Sports, plataforma disponível de graça no site www.elevensports.com, basta acessar, se cadastrar e assistir ao jogo decisivo. Se for assinante do GloboPlay, também pode curtir ao vivo a retransmissão.

Outra opção é o site da BAND (www.band.uol.com.br), responsável por retransmitir com imagens a final do Brasileirão Feminino para todos os usuários.

Horário do jogo do Corinthians hoje: 14h (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Arbitragem: Charly Wendy Straub Deretti (FIFA)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA)

Onde vai passar: BAND, SporTV, Eleven Sports, GloboPlay e site da BAND

Viu isso? Eleições: qual o salário de um senador 2022 no Brasil?

Melhores momentos do jogo Internacional x Corinthians

Clima de decisão e arquibancadas lotadas com a torcida gaúcha em muita festa. Assim foi o clima da primeira partida da final feminina no Brasileirão. O jogo foi realizado em 18 de setembro, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O placar terminou em 1 a 1, tudo aberto.

Millene abriu o placar para o Inter com apenas 31 minutos de partida. Os dois pressionaram por todo o embate, mas apenas o Inter foi quem obteve êxito a abrir o placar.

No segundo tempo, Jhennifer respondeu e empatou para o Corinthians aos 12 minutos de jogo. O Inter tentou busca a vantagem com o apoio da festa da torcida, mas não conseguiu passar pela defesa alvinegra. No finalzinho, o Inter ainda perdeu Isabela, expulsa.

Confira no vídeo como foi a primeira partida entre as equipes.



+ Quem vai subir para Série A 2023 no Brasileirão?

Quem é o maior campeão do Brasileirão Feminino?

O Corinthians é o maior campeão do Campeonato Brasileiro Feminino em toda a história. O clube alvinegro coleciona três títulos nos anos de 2018, 2020 e 2021, atual campeão. Se vencer o Internacional neste sábado, torna-se o quarto maior vencedor e se isola no ranking.

Em segundo lugar vem o Flamengo com dois títulos, em 2014 e 2019. Já o Internacional quer o título inédito neste sábado, para fazer história.

As equipes de Ferroviária, Santos, Rio Preto e Centro Olímpico também já garantiram a honraria do torneio.

Confira a lista das equipes campeãs no Brasileirão Feminino e os anos.

Corinthians – 3 títulos (2018, 2020 e 2021)

Ferroviária – 2 títulos (2014 e 2019)

Santos – 1 título (2017)

Flamengo – 1 título (2016)

Rio Preto – 1 título (2015)

Centro Olímpico SP – 1 título (2013)

Leia também: Horário jogo do Brasil vôlei feminino hoje e onde ver o Mundial