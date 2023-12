Grêmio x Vasco: 3 formas de assistir o jogo do Vasco no Brasileirão

Em busca da permanência na Série A do Brasileirão, o Vasco enfrenta o Grêmio neste domingo, 03 de dezembro, pela penúltima rodada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Com início às 18h30 (de Brasília), o jogo do Vasco tem transmissão ao vivo para todo o país.

Qual canal vai passar o jogo do Vasco ao vivo?

O Sportv transmite o jogo do Vasco e Grêmio às 18h30, horário de Brasília, para todo o país com narração de Danda Pereira e comentários de Paulo Cesar Vasconcellos e Ramon Motta. Não há transmissão do duelo em canais da televisão aberta neste domingo.

Também dá para acompanhar no Premiere 4, pay-per-view da Rede Globo, disponível em operadoras de TV por assinatura. Para assistir os jogos do Brasileirão é necessário pagar pelo pacote de futebol, com diferentes valores.

Como o jogo do Vasco começa mais tarde, a TV Globo optou por não exibi-lo neste domingo.

TV aberta: sem transmissão

TV paga: Sportv e Premiere

Como assistir Grêmio x Vasco na internet?

Como nenhum canal da TV aberta vai transmitir a partida entre Grêmio e Vasco hoje, não dá para assistir de graça na internet. As plataformas por assinatura Globoplay e Canais Globo, irão disponibilizar a retransmissão ao vivo.

Tanto Globoplay como Canais Globo disponibilizarão o sinal dos canais Sportv e Premiere. O primeiro só funciona por assinatura e o segundo pode ser acessado por quem é assinante da TV paga.

1º passo para assistir o jogo do Vasco no Globoplay: Acesse www.globoplay.globo.com ou baixe o aplicativo de graça em seu aparelho. Depois, clique no menu localizado à esquerda (com três tracinhos), escolha a opção 'Agora na TV' e faça o seu cadastro na Conta Globo.

2º passo para assistir o jogo do Vasco no Globoplay: É de graça para se cadastrar na Conta Globo, você só precisa inserir o email e a senha.

3º passo para assistir o jogo do Vasco no Globoplay: Assim que finalizar o cadastro, você será redirecionado para a programação.

Escolha o Sportv ou o Premiere para acompanhar ao vivo.

CANAIS GLOBO:

O Canais Globo é uma extensão da TV Globo, onde todos os canais da empresa estão disponíveis para quem é assinante da TV paga, como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. O assinante não paga nenhum valor extra para acessar os canais, mas é preciso tê-lo em seu pacote.

1º passo para assistir o jogo do Vasco no Canais Globo: Digite www.canaisglobo.com em seu navegador ou baixe o aplicativo de graça no celular. Em seguida, clique no menu principal, escolha a opção 'Canais' e selecione Sportv ou Premiere.

2º passo para assistir o jogo do Vasco no Canais Globo: Daí, digite o seu email e a senha para ter acesso à plataforma, o mesmo do seu usuário na TV paga.

3º passo para assistir o jogo do Vasco no Canais Globo: Assim que acessar a sua conta, retorne à programação e escolha qual canal quer assistir.

O Vasco pode ser rebaixado hoje?

Se perder para o Grêmio neste domingo o Vasco não é rebaixado, mas pode se complicar. Em 16º lugar na tabela e com 42 pontos, o clube carioca é o primeiro fora da zona de rebaixamento, enquanto disputa a degola com Bahia, Santos e Cruzeiro.

Para garantir a permanência na Série A do ano que vem, o Cruz-maltino precisa vencer o Grêmio e torcer por uma derrota do Bahia contra o América Mineiro - já rebaixado no Brasileirão.

Se esse cenário acontecer, o Vasco respira aliviado e garante a vaga na elite do ano que vem. Se o clube de Ramon Díaz empatar com o Grêmio e o Bahia vencer ou perder, aí leva a disputa para a última rodada.

O Bahia ocupa a 17ª posição com 41 pontos, o primeiro na zona de rebaixamento. Na última quarta-feira, 29/11, perdeu para o São Paulo em 2 a 1, na Arena Fonte Nova. Santos e Cruzeiro também brigam até a última rodada contra a degola.

Quantas vezes o Vasco foi rebaixado no Brasileirão?

O Vasco, um dos mais tradicionais clubes de futebol do Brasil, foi rebaixado quatro vezes no Campeonato Brasileiro. A primeira queda foi em 2008, a segunda em 2013, a terceira em 2015 e a quarta e última em 2020, após a troca no comando da equipe entre três técnicos.

Em 2008, o Cruz Maltino estreou com derrota para o Internacional, 1 a 0, no Beira-Rio, mas se recuperou na segunda rodada ao vencer a Portuguesa, por 3 a 1, em casa. Durante o primeiro turno o Vasco fez uma campanha regular, alcançou a parte de cima, não conseguiu se manter e na última rodada acabou em 17º com 19 pontos.

No começo do segundo turno o elenco somou bons resultados e até conseguiu se afastar da zona de rebaixamento, mas a partir da 25ª rodada não saiu mais da degola. Foram três técnicos diferentes: Antônio Lopes, Tita e Renato Gaúcho. Na última rodada, perdeu para o Vitória por 2 a 0, e foi rebaixado em 18º lugar com 40 pontos, somados em 11 vitórias, sete empates e 20 derrotas.

Em 2013, o segundo rebaixamento do Vasco aconteceu. O time estreou com vitória contra a Portuguesa, por 1 a 0, mas perdeu para o São Paulo na segunda rodada. Durante todo o primeiro turno o time oscilou entre o meio da tabela e a zona de rebaixamento, enquanto no returno somou cinco rodadas sem vencer, foi para a zona de rebaixamento, escapou na 33ª rodada, voltou na 34ª, e na última rodada a derrota para o Athletico, em 5 a 1, sacramentou a queda. O Vasco terminou em 18º com 44 pontos, somados em 11 vitórias, 11 derrotas e 16 derrotas.

No ano de 2015, o Vasco foi rebaixado pela terceira vez em sua história. O grupo ficou oito rodadas vencer, conquistando o primeiro triunfo na 9ª, contra o Flamengo, por 1 a 0, fechando o primeiro turno com 13 pontos e na lanterna. Durante o segundo turno, o Cruz Maltino teve uma campanha péssima e sequer deixou a degola, terminando a temporada em 18º com 41 pontos, com 10 vitórias, 11 empates e 17 derrotas.

A última e mais recente queda aconteceu em 2020, em uma edição marcada pela pandemia. O time estreou com vitória em cima do Goiás, 3 a 2, e na 4ª rodada assumiu a liderança, até perder para o Internacional na rodada seguinte. Ao fim do primeiro turno, o Vasco tinha apenas 21 pontos em 15º.

No segundo turno, foi aí que o rendimento caiu. No comando técnico foram Ramon Menezes, Ricardo Sá Pinto e Vanderlei Luxemburgo, mas nenhum deles salvou o time. O Vasco fechou em 17º com 41 pontos, triunfados em 10 vitórias, 11 empates e 17 derrotas.

