O Fluminense vai poupar contra o Palmeiras na 37ª rodada?

No próximo domingo, 03 de dezembro, o Fluminense enfrenta o Palmeiras, favoritíssimo candidato ao título do Brasileirão, no Allianz Parque, às 16h (de Brasília), pela penúltima rodada. Campeão da Libertadores, o Tricolor apenas cumpre tabela no Brasileirão, o que levanta a dúvida se Fernando Diniz irá poupar ou não.

Escalação do Fluminense contra o Palmeiras no Brasileirão

O treinador Fernando Diniz não externou se irá poupar os seus principais jogadores para o duelo contra o Palmeiras, mas como o Fluminense irá disputar o Mundial de Clubes em menos de três semanas, o comandante pensa em como mantê-los bem fisicamente e mentalmente.

O jogo entre Fluminense e Palmeiras vai ser no Allianz Parque, em São Paulo, e a grama sintética do estádio é a grande preocupação de Diniz. Em entrevista coletiva após a vitória contra o Santos, na última quarta-feira, 29 de novembro, Diniz falou sobre a sua preferência em não jogar em grama sintética, pois, para ele, o risco de lesões é maior.

"Eu acho que oferece mais riscos, eu não gosto do advento de grama sintética, não é o melhor para os jogadores e eu sou a favor do que é melhor para os jogadores. Eu acho que não favorece o jogo, muda o jogo, não é o mesmo jogo jogar em grama sintética. Os riscos de lesão aumentam", afirmou.

O cenário pode deixar de fora jogadores experientes, como Cano, Keno, Arias, Felipe Melo e Ganso, que foram fundamentais nas conquistas da temporada e, por isso, podem não jogar durante toda a partida pela preocupação com lesões.

O Tricolor não terá a sua disposição Samuel Xavier e Marlon, lesionados, e Guga, suspenso. Se Fernando Diniz mantiver a escalação da partida anterior, o time das Laranjeiras entrará em campo com Fábio; Diogo Barbosa, Thiago Santos, Nino, David Braz; Felipe Melo, Martinelli, Jhon Arias, PH Ganso; Keno e Cano.

A partida entre Palmeiras e Fluminense é válida pela penúltima rodada do Brasileirão.

Palmeiras x Fluminense (38ª rodada)

Domingo, 03/12

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Onde assistir: Globo e Premiere

Palmeiras pode ser campeão no domingo?

O Verdão pode comemorar o dodecacampeonato - seu 12º título Brasileiro - no próximo domingo, em casa. Porém, não basta só vencer o Fluminense, o Palmeiras depende também de uma combinação de resultados na penúltima rodada para ser campeão do Brasileirão.

Para levantar o caneco com uma rodada de antecedência, o Palmeiras tem que ganhar do Fluminense e torcer por derrotas conjuntas de Botafogo, Flamengo e Atlético-MG. Caso o alviverde empate com o Tricolor carioca, além do tropeço do trio, o Palmeiras teria que contar também que Grêmio e RB Bragantino não vençam suas partidas.

Se perder, a decisão fica para a última rodada da temporada.

1) Vitória do Palmeiras: Torcer por derrota de Botafogo, Flamengo e Atlético MG na rodada

2) Empate entre Palmeiras e Fluminense: Torcer por derrota de Botafogo, Flamengo, Grêmio, RB Bragantino e Atlético-MG na rodada

3) Derrota do Palmeiras: Decisão fica para a 38ª rodada.

Quando começa o Mundial de Clubes?

O Mundial de Clubes da FIFA começa em 12 de dezembro, terça-feira, em Jidá, na Arábia Saudita. Além do Fluminense, também disputam a competição o Manchester City (UEFA), Urawa Reds (Japão), Al Ahly FC (Egito), Club León (México), Auckland City FC (Nova Zelândia) e Al Ittihad FC (Arábia Saudita).

De acordo com a entidade, esta é a última edição do torneio sob o tradicional formato, utilizado desde 2005, onde os campeões continentais da temporada brigam pelo título de melhor elenco do mundo. Cada um dos times, representa um continente onde se enfrentam em partida única até a final.

O Fluminense é o representante da América do Sul, enquanto o Manchester City, campeão da Liga dos Campeões, representa a Europa. Os dois só podem se enfrentar na final, caso vençam os duelos na semifinal contra Al Ahly FC, Al Ittihad FC ou Auckland City, e Club León ou Urawa Reds respectivamente.

O Mundial de Clubes será transmitido na TV Globo e no canal CazéTV no Youtube ao vivo.

