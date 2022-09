No primeiro jogo da semifinal do Brasileirão sub 20, o Corinthians venceu por 1 x 0

Horário do Flamengo x Corinthians sub 20 hoje ao vivo (4/9)

Horário do Flamengo x Corinthians sub 20 hoje ao vivo (4/9)

Quem vai se classificar para a final do Brasileirão Sub 20? Corinthians ou Flamengo? As equipes se enfrentam neste domingo, 04 de setembro, pela partida de volta na semifinal no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro. O horário do Flamengo x Corinthians sub 20 hoje vai ser às 15h (Horário de Brasília), com transmissão pela TV aberta.

Quem vencer a semifinal vai jogar contra o Palmeiras na final.

Horário do jogo Flamengo x Corinthians sub 20 hoje

O jogo do Flamengo e Corinthians no Brasileirão Sub 20 hoje vai começar às 15h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo canal da BAND, pela TV aberta.

Com transmissão aberta para todo o Brasil, o canal da BAND é quem transmite a partida do Campeonato Brasileiro Sub 20 pela semifinal da temporada. Basta sintonizar a emissora, tanto pelo canal principal como em afiliadas, e assistir ao vivo as emoções da categoria!

Está fora de casa e quer acompanhar o embate? Não se preocupe porque o site da BAND (www.band.uol.com.br) retransmite de graça para todo o público a semifinal. Basta acessar pelo navegador do celular ou até computador e tablet, se inscrever no site com e-mail e senha e clicar no ícone “AO VIVO” na parte superior, próximo ao logo da emissora.

Flamengo x Corinthians

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Rodada: Partida de volta na semifinal

Onde assistir: BAND e Site da BAND

Como foi a primeira partida entre Flamengo x Corinthians?

O Clássico das Torcidas também pega fogo entre as outras categorias além do profissional. No Sub 20, Flamengo e Corinthians disputam a semifinal do Brasileirão.

Na primeira partida, jogada na Arena Barueri, foi o Timão quem saiu na frente por 1 x 0, com gol de Murillo, aos 36 minutos do segundo tempo.

A partida seguiu equilibrada na primeira etapa. Os dois times surgira muito bem dentro de campo, sem espaço para os rivais. No segundo, com o gol de Murillo, o Corinthians tomou o controle da partida e saiu na frente, mas não conseguiu ampliar o resultado.

Confira como foi a primeira partida entre as equipes na semifinal.

Quando vai ser a final do Brasileirão Sub 20?

A final do Brasileirão na categoria Sub 20 ainda não tem data confirmada de maneira oficial pela CBF. Isso porque a entidade aguarda para a definição entre os dois finalistas para daí só então, divulgar a data, horário e a transmissão para os torcedores.

O Palmeiras já está classificado após bater o Athletico Paranaense na outra semifinal. A primeira partida terminou em 5 x 2 para o Verdão, enquanto na volta o placar em 1 x 1 fez com que o alviverde carimbasse a classificação no torneio de base.

No entanto, segundo o calendário divulgado pela CBF em site oficial no início da temporada, a final será em 18 de setembro com os dois times finalistas, sem horário definido. Porém, a data pode sim sofrer alterações.

Leia também: Premiação da Libertadores 2022: quanto dinheiro está em jogo?