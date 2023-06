Horário do jogo do Cruzeiro hoje e onde vai passar online sábado - 10/06

Horário do jogo do Cruzeiro hoje e onde vai passar online sábado – 10/06

Bahia e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, 10 de junho, pela décima rodada do Brasileirão. Direto de Salvador, a Arena Fonte Nova será o palco do jogo do Cruzeiro hoje com início às 18h30, horário de Brasília. Saiba como assistir a partida ao vivo.

O Bahia garantiu a classificação nas quartas de final da Copa do Brasil enquanto a Raposa foi eliminada.

Qual canal passar jogo do Cruzeiro hoje ao vivo

Onde assistir o jogo do Cruzeiro hoje no Brasileirão é no SporTV e Premiere. Os canais só estão disponíveis em operadoras de televisão por assinatura.

Horário: 18h30, seis e meia da tarde

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Onde assistir jogo do Cruzeiro hoje: SporTV, Premiere e GloboPlay

Como assistir Cruzeiro na internet hoje

O torcedor também pode assistir o jogo do Cruzeiro neste sábado pela internet. O GloboPlay disponibiliza o sinal de ambos os canais na plataforma de streaming.

É necessário ser cliente e ter os pacotes "GloboPlay + canais ao vivo" ou "GloboPlay e Premiere".

1) O primeiro acesso é acessar a sua conta no GloboPlay seja no site www.globoplay.globo.com ou no aplicativo no celular, tablet, computador ou na smartv. Clique no menu, insira o email e a senha e dê "entrar".

2) Depois, role a tela vá até a opção "canais ao vivo". Se preferir, escolha no menu ao lado o "Agora na TV".

3) Entre na programação ao vivo e escolha o SporTV ou o Premiere.

Escalações de Bahia x Cruzeiro

Bahia e Cruzeiro estão em lados opostos na classificação, mas as duas equipes devem escalar os titulares para brigarem pelos três pontos.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Bahia: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte, Vitor Hugo; Cicinho, Rezende, Thaciano, Cauly; Ryan, Ademir e Everaldo (Técnico: Renato Paiva).

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán, Marlon; Filipe Mahcado, Walisson, Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto (Técnico: Pepa).

Qual a posição do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série A?

Sem vencer há três rodadas, o Cruzeiro está em 10º lugar com 13 pontos. O clube perdeu para o Atlético Mineiro no último fim de semana no clássico mineiro, descendo mais na classificação. São quatro vitórias, um empate e quatro derrotas até aqui.

Se vencer neste sábado, a Raposa volta a se aproximar do G-4 do Brasileirão, mas terá que torcer contra os adversários na rodada.

Do outro lado, o Bahia vem na 15ª posição com oito pontos.

