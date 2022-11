Elenco do Bragantino disputa a vaga na Sul-Americana, enquanto o Fluminense quer se manter na vice-liderança com a classificação para a Libertadores já garantida

Horário do Jogo do Fluminense hoje contra o RB Bragantino (13/11/22)

Classificado para a fase de grupos da Libertadores, o Fluminense busca os três pontos neste domingo, diante do RB Bragantino, para se manter na vice-liderança do Brasileirão. Com início às 16h (horário de Brasília), o jogo do Fluminense hoje é válido pela última rodada no Estádio Nabi Abi Chedid. Confira onde assistir ao vivo a partida.

O Braga (14º lugar) busca a vitória para tentar se classificar na Sul-Americana, enquanto o Fluminense (2º lugar) quer se manter na segunda posição da tabela.

Qual canal vai passar jogo do Fluminense hoje ao vivo?

O pay-per-view Premiere é quem vai passar o jogo do Fluminense hoje, às 16h (horário de Brasília) em todo o Brasil ao vivo.

Com transmissão exclusiva, o pay-per-view é quem vai exibir o duelo da última rodada do Brasileirão. O Premiere só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com a sua operadora para adquirir o pacote de canais.

Se você quiser, também pode assistir na plataforma de streaming GloboPlay, se for assinante. Dá para assistir no celular, tablet, computador ou smartv.

FICHA TÉCNICA:

Data: Domingo, 13 de novembro de 2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid

Onde assistir: Premiere

Arbitragem: Jean Pierre Goncalves Lima

Classificação do Brasileirão atualizada

A última rodada do Campeonato Brasileiro na Série A será disputada neste fim de semana, entre sábado e o domingo. A luta pela Libertadores, Sul-Americana e contra o rebaixamento continuam.

1 Palmeiras – 81 pontos

2 Internacional – 70 pontos

3 Fluminense – 67 pontos

4 Corinthians – 65 pontos

5 Flamengo – 62 pontos

6 Athletico PR – 55 pontos

7 Atlético MG – 55 pontos

8 Botafogo – 53 pontos

9 América MG – 52 pontos

10 Fortaleza – 52 pontos

11 São Paulo – 51 pontos

12 Santos – 47 pontos

13 Goiás – 46 pontos

14 RB Bragantino – 44 pontos

15 Coritiba – 42 pontos

16 Cuiabá – 38 pontos

17 Atlético GO– 35 pontos

18 Ceará – 34 pontos

19 Avaí – 32 pontos

20 Juventude – 22 pontos

Germán Cano é o artilheiro do Brasileirão

O argentino Germán Cano, do Fluminense, é o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A com 25 gols marcados em toda a temporada.

O atacante do Tricolor Carioca se mantém na liderança do ranking isolado, com a diferença de seis gols com o segundo colocado, Pedro Raul, do Goiás.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLa Máquina Tricolor. Vinte e cinco vezes Germán Cano. Artilheiro do @FluminenseFC, artilheiro do @Brasileirao, artilheiro do mundo! Que temporada inesquecível! Será que amanhã tem mais, pra fechar com chave de ouro? pic.twitter.com/YhEEpKzN3H — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) November 12, 2022

