Horário do jogo do Grêmio hoje x CSA e onde vai passar – 04/10

Favorito a conquistar o acesso, o Grêmio enfrenta o CSA, na zona de rebaixamento, nesta terça-feira, 4 de outubro, pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O horário do jogo do Grêmio hoje vai ser às 19h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todos os estados.

O Grêmio tem 53 pontos na vice-liderança, atrás apenas do líder Cruzeiro. Na última rodada, perdeu para o Sampaio Corrêa por 2 a 1, enquanto tenta conquistar a vitória nesta terça para se manter vivo na busca ao acesso.

Já o CSA está na 17ª posição com 35 pontos, primeiro time na zona de rebaixamento. Se vencer hoje, deixa a degola e marca trinta e oito, enquanto torce contra os adversários na rodada. No fim de semana, perdeu para o Guarani em casa.

Que horas começa o jogo do Grêmio hoje x CSA pela série B do Brasileirão 2022

O horário do jogo do Grêmio hoje vai ser às 19h (horário de Brasília), com transmissão do SporTV e Premiere para todo o Brasil ao vivo.

Os canais estão disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura.

Com exclusividade, o pacote de canais Premiere exibe as emoções do jogo entre Grêmio e CSA nesta terça-feira para todos os estados do país. Entre em contato com a sua operadora para obter o pay-per-view em sua programação, disponível apenas em valor extra na mensalidade.

Para o torcedor que gosta de assistir pelo celular ou computador, a plataforma GloboPlay é a escolha ideal. Com pacotes entre R$ 24,90 ou R$ 86,90 ao mês, o serviço de streaming retransmite os jogos de futebol através dos canais.

GRÊMIO X CSA:

Horário do jogo do Grêmio hoje: 19h (Horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA)

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Quais são as chances do Grêmio subir?

Com o início da 33ª rodada, o Grêmio marca 94.0% de chances de subir para a Série A do Brasileirão, de acordo com dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O elenco contabiliza catorze vitórias, onze empates e sete derrotas. Para subir até a primeira divisão, precisa ter 57 pontos, ou seja, uma vitória e um empate nas próximas rodadas. Pela frente, o Grêmio tem dezoito pontos para brigar, onde só depende de si.

Para se manter tranquilo na segunda colocação da tabela, o Grêmio pode conquistar três vitórias na sequência dentro, fora e dentro. Isso significa que, na partida contra o Londrina, se empatar, o Tricolor está matematicamente garantido.

Agenda de jogos da Série B do Brasileirão hoje

Com dez partidas, a 33ª rodada da Série B do Brasileirão traz confrontos decisivos para a reta final da temporada, com destaque para os jogos entre Operário e Vasco, assim como Novorizontino e Bahia.

Confira a seguir todos os jogos de hoje.

Guarani x Londrina

Sampaio Corrêa x Ponte Preta

Terça-feira (04/10):

Brusque x Sport – 19h

CRB x Chapecoense – 19h

Vila Nova x Criciúma – 19h

Operário x Vasco – 19h

Grêmio x CSA – 19h

Novorizontino x Bahia – 21h30

Náutico x Tombense – 21h30

Quarta-feira (05/10):

Cruzeiro x Ituano – 21h30

