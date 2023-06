Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, no Estádio Couto Pereira, no Paraná

Horário do jogo do Inter hoje no Brasileirão contra o Coritiba – 22/06

O lanterna Coritiba recebe o Internacional nesta quinta-feira, 22 de junho, no Estádio Couto Pereira pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com início às 20h, horário de Brasília, o jogo do Inter hoje tem transmissão para todo o país ao vivo na televisão paga.

Onde vai passar o jogo do Inter hoje na televisão

O Premiere transmite na TV paga o jogo do Inter hoje às 20h para todo o país. O duelo contra o Coritiba é válido pela décima primeira rodada do Brasileirão no Couto Pereira, no Paraná.

O pay-per-view também pode ser assistido por assinantes avulsos no aplicativo em qualquer dispositivo móvel com acesso à internet e no site (www.premiere.globo.com.br). Por mês, o torcedor deve desembolsar R$ 59,90.

Horário: oito horas da noite

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

Onde assistir jogo do Inter hoje: Premiere

Saiba quais times estão na zona de rebaixamento da Série B 2023

Prévia de Coritiba x Internacional

Em toda a história do futebol brasileiro, Coritiba e Internacional se enfrentaram em 54 oportunidades, de acordo com dados do portal de estatísticas O Gol. O time gaúcho tem a vantagem com 23 vitórias, com 18 empates e 13 triunfos ao grupo paranaense.

Anfitrião no jogo de hoje, o Coritiba ainda não venceu no Brasileirão. Está em última colocação na tabela com apenas quatro pontos, somados em quatro empates e seis derrotas. No entanto, a vitória nesta quinta-feira não tira o Coxa da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o objetivo do Internacional neste momento é alcançar o G-4 do campeonato. Décimo colocado com 14 pontos, conquistou até aqui quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas, sem perder há três rodadas. O triunfo nesta quinta coloca o Colorado próximo da parte de cima da classificação.

Escalação do jogo do Coritiba hoje: Gabriel; Natanael, Jean Pedroso, Henrique, Thiago Dombroski, Jamerson; Bruno Gomes, Andrey, Marcelino Moreno; Alef Manga e Robson (Técnico: Antônio Carlos Zago).

Escalação do jogo do Inter hoje: John; Bustos, Renê, Nico Hernández, Vitão; Rômulo, Campanharo, Johnny, Alan Patrick; Wanderson e Luiz Adriano (Técnico: Mano Menezes).

Como foi o último jogo entre Coritiba e Inter?

O último encontro de Internacional e Coritiba foi em 23 de outubro de 2022, na temporada passada, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro no segundo turno.

No Estádio Couto Pereira, no Paraná, as equipes empataram em 1 a 1, com gols de Luciano Castán e Vitão no primeiro e segundo tempo respectivamente. Com o resultado, os dois times somaram apenas um ponto cada na competição.

