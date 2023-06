Horário do jogo do Sport na Série B e onde vai passar ao vivo - 18/06

Horário do jogo do Sport na Série B e onde vai passar ao vivo – 18/06

Em jogo atrasado da segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Sport e Vila Nova entram em campo neste domingo, 18/06, em busca dos três pontos. O Estádio Ilha do Retiro, em Recife, será o palco do jogo do Sport com início às 18h, horário de Brasília.

Tanto Sport como Vila Nova figuram na parte de cima da classificação. Para o time goiano, a vitória é a chance de assumir a liderança.

Onde vai passar jogo do Sport ao vivo

A Band, na TV aberta, transmite o jogo da Série B entre Sport e Vila Nova. O Premiere, na TV fechada, também transmite o confronto ao vivo.

O canal exibe o jogo do Sport para todo o país de graça. Também é possível assistir no site da emissora (www.band.uol.com.br) e na plataforma BandPlay.

Quem tem o pacote "canais ao vivo" ou "Premiere" no GloboPlay pode acompanhar o embate ao vivo.

Horário: 18h, seis da tarde

Local: Estádio Ilha do Retiro, em Recife

Onde assistir jogo do Sport hoje: Band, Premiere, site da Band e GloboPlay

Se vencer, Vila Nova assume a liderança

O Vila Nova é o terceiro colocado com 24 pontos. Se vencer o Sport neste domingo, desbanca o Novorizontino e assume provisoriamente a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

O atual líder é o Novorizontino com 26 pontos. Se o Vila Nova vencer, acumula 27 e garante um ponto de vantagem sob o rival.

1 Novorizontino – 26 pontos

2 Vitória – 25 pontos

3 Vila Nova – 24 pontos

4 Criciúma – 23 pontos

5 Mirassol – 22 pontos

6 Sport – 21 pontos

7 Ceará – 19 pontos

8 Juventude – 18 pontos

9 Botafogo SP – 18 pontos

10 Atlético GO – 17 pontos

11 Guarani – 16 pontos

12 Sampaio Corrêa – 15 pontos

13 Ituano – 14 pontos

14 CRB – 14 pontos

15 Ponte Preta – 12 pontos

16 Londrina – 10 pontos

17 Chapecoense – 10 pontos

18 Tombense – 9 pontos

19 Avaí – 9 pontos

20 ABC – 6 pontos

Escalações de Sport x Vila Nova

Tanto Vila Nova como Sport precisam dos três pontos neste domingo. É por isso que ambos os treinadores, Claudinei Oliveira e Enderson Moreira respectivamente, vão escalar as peças mais importantes do plantel de jogadores.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Sport: Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino, Felipinho; Ronaldo Henrique, Fabinho, Jorginho; Vagner Love e Luciano Juba.

Vila Nova: Dênis; Léo Duarte, Rafael Donato, Eduardo Doma, Rodrigo Gelado; Sousa, Lourenço, Ronald, Guilherme Parede; Neto Pessoa e Caio Dantas.

Quando volta o Brasileirão Série B?

A Série B do Brasileirão volta oficialmente na próxima quarta-feira, 21 de junho, com a 13ª rodada no primeiro turno. Todos os vinte clubes entram em campo entre dez partidas, divididas em dois dias.

Este ano, a CBF decidiu respeitar a Data FIFA e paralisou a Série A e B por duas semanas. Como os jogadores são convocados para servirem as suas seleções, o objetivo principal é evitar que os clubes que emprestam os atletas sejam prejudicados.

Serão dez jogos entre a quarta, quinta, sexta, sábado e domingo na décima terceira rodada.

Leia também:

Horários da F1 do GP do Canadá 2023: programação do fim de semana