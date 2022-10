Horário do jogo do Vasco hoje na Série B e onde vai passar – 08/10

Na busca incansável pelo acesso, o Vasco enfrenta o Novorizontino neste sábado, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O horário do jogo do Vasco hoje vai ser às 18h30 (Horário de Brasília), por isso saiba onde vai passar o jogo de hoje.

Horário do jogo do Vasco hoje

O jogo do Vasco hoje começa às 18h30, seis e meia da tarde (Horário de Brasília), com transmissão do SporTV e Premiere, diretamente de São Januário para todo o Brasil ao vivo.

Com exclusividade, os canais da TV fechada transmitem a partida entre Vasco e Novorizontino pela 34ª rodada da Série B no Brasileirão neste sábado. O torcedor deve entrar em contato com a sua operadora para obtê-los na programação, assim como o pay-per-view que só pode ser adquirido por valor extra na mensalidade.

Para quem gosta de assistir online, a oportunidade é o GloboPlay, serviço de streaming. A plataforma está disponível por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês em diferentes pacotes com filmes, séries, canais e novelas. Também dá para assistir no tablet, computador e smartv.

Data: 8 de outubro de 2022

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA)

Últimos jogos Vasco x Novorizontino:

Novorizontino 2 x 0 Vasco

Novorizontino 2 x 0 Vasco



Como estão as equipes Vasco x Novorizontino hoje?

No primeiro turno, o clube do interior venceu o carioca por 2 x 0. Agora, o Vasco quer dar o troco no rival para seguir vivo na briga pelo acesso até a elite do Brasileirão. Em quarto lugar com 52 pontos, contabiliza catorze vitórias, dez empates e nove derrotas com o quarto ataque mais positivo na temporada em 39 gols marcados e 31 sofridos.

Se vencer, ultrapassa o Bahia e assume a terceira posição.

Escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Edimar, Anderson Conceição, Danilo, Léo Matos; Andrey Santos, Zé Gabriel, Figueiredo, Nenê; Eguinaldo e Raniel.

Do outro lado, o Novorizontino carrega o peso de brigar contra um provável rebaixamento ao fim da temporada. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento em décimo sexto lugar, com 37 pontos, dois a mais do que o primeiro colocado da degola. Tem nove vitórias, dez empates e catorze derrotas com o saldo da terceira pior defesa em 32 gols marcados e 40 sofridos.

O time do interior paulista não vence há três rodadas.

Escalação do Novorizontino: Vinícius Augusto; Lepu, Walber, Ligger, Paulinho; Jhony, Bochecha, Diego Torres; Douglas Baggio, Bruno Silva e Ronaldo.

Jogos da Série B do Brasileirão hoje

Dez embates serão realizados neste fim de semana, com início na sexta-feira e término no domingo, com todas as vinte equipes em campo.

A reta final da Série B vem se mostrando cada vez mais acirrada com a disputa pelo acesso. Com isso, confira todos os jogos de hoje e no domingo.

Criciúma x Náutico

CSA x Sampaio Corrêa

Sábado (08/10):

11h – Chapecoense x Operário

16h – Bahia x Brusque

16h30 – Londrina x Grêmio

18h30 – Ituano x Guarani

18h30 – Vasco x Novorizontino

18h30 – Tombense x CRB

19h – Ponte Preta x Vila Nova

Domingo (09/10):

16h – Sport x Cruzeiro

