Propaganda eleitoral do 2º turno começa hoje; veja novos horários

A propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV está de volta para os segundo turno das eleições 2022 e começa nesta sexta-feira (7). A transmissão será dividida entre os candidatos a presidente da República e governadores, e terá 20 minutos de duração. Veja o horário e a ordem de exibição.

Horário da propaganda eleitoral segundo turno para presidente e governador

Na televisão e no rádio, os horários da propaganda eleitoral serão exibidos em dois períodos. O primeiro candidato a se apresentar no dia 7 será Luiz Inácio Lula da Silva, pois foi o mais votado no primeiro turno. Nos dias seguintes, a ordem dos candidatos seguirá alternada.

Propaganda eleitoral na televisão : 13h às 13h20 e das 20h30 às 20h50

: 13h às 13h20 e das 20h30 às 20h50 Propaganda eleitoral no rádio: 7h às 7h20 e de 12h às 12h20.

Já para os estados que terão segundo turno para decidir o governador, a programação terá duração de 10 minutos, com divisão de tempo igual para os candidatos. A exibição também é de segunda a sábado, na televisão e no rádio e vai ao ar logo após a propaganda dos presidentes

As propagandas eleitorais, tanto para presidente quanto para governador, serão transmitidas até o dia 28 de outubro, dois dias antes do pleito.

Além disso, as emissoras ainda precisam guardar 25 minutos para passar propagandas eleitorais de candidatos de segunda a domingo, durante sua programação normal. Segundo o TSE, as inserções devem ser de 30 a 60 segundos.

Veja os governadores eleitos no primeiro turno

Estados que terão segundo turno para governador

Alagoas: Paulo Dantas (MDB) X Rodrigo Cunha (União)

Amazonas: Wilson Lima (União) X Eduardo Braga (MDB)

Bahia: Jerônimo (PT) X ACM Neto (União)

Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB) x Manato (PL)

Mato Grosso do Sul: Riedel (PSDB) x Contar (PRTB)

Paraíba: João Azevedo (PSB) X Pedro Cunha Lima (PSDB)

Pernambuco: Marília Arraes (Solidariedade) X Raquel Lyra (PSDB)

Rio Grande do Sul: Onyx Lorenzoni (PL) X Eduardo Leite (PSDB)

Rondônia: Coronel Marcos Rocha (União) X Marcos Rogério (PL)

São Paulo: Fernando Haddad (PT) x Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Santa Catarina: Jorginho Melo (PL) X Décio Lima (PT)

Sergipe: Rogério Carvalho (PT) X Fábio Mitidier (PSD)

O segundo turno está marcado para o dia 30 de outubro em todo o Brasil. Eleitores do país devem votar, novamente, para decidir o presidente. 12 estados não definiram seus governadores no primeiro turno e deverão votar para defini-los também no segundo pleito.

O horário de votação seguirá o mesmo, das 8h às 17h, sendo unificado no país seguindo o fuso de Brasília. Para fazer seu voto, o eleitor deve portar um documento com foto oficial.

Retorno das campanhas políticas

As campanhas políticas foram paralisadas às 22h da véspera do primeiro turno, dia 1° de outubro, segundo determina a Lei Eleitoral. Mas os candidatos que vão ao segundo turno já puderam retomar sua rotina política desde às 17h do dia 3, pois já tinham se passado 24 horas do encerramento do pleito. A partir de terça-feira (4), as campanhas puderam começar às 8h e podem ir até às 22h, assim como nos dias seguintes.

Ainda segundo o calendário do TSE, as campanhas vão poder seguir até às 22h da véspera do segundo turno, dia 29 de outubro. Durante esses dias, os candidatos podem fazer comícios, passeatas, carreatas, uso de alto-falantes e carros para campanha, distribuição de material gráfico, participar de debates e entrevistas.