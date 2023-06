Horário e onde assistir Juventude x Tombense online hoje - 11/06

Torcedor pode assistir ao embate neste domingo pela TV paga e no serviço de streaming

O Juventude recebe o Tombense pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão neste domingo, 11/06, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 18h15 (horário de Brasília). Saiba como assistir Juventude x Tombense ao vivo hoje.

Os anfitriões fazem as contas para entrar no G-4 enquanto os visitantes precisam escapar da zona de rebaixamento.

Como assistir Juventude x Tombense online hoje

A partida entre Juventude x Tombense será transmitida no SporTV, Premiere e GloboPlay neste domingo. A bola rola às 18h15, horário de Brasília.

Os canais estão disponíveis em operadoras de televisão por assinatura. Quem é assinante GloboPlay pode assistir a retransmissão de ambas as emissoras com imagens ao vivo.

Horário: 18h15

Brasileirão Série B tem transmissão na TV aberta em 2023

Escalações de Juventude x Tombense

Os treinadores de Juventude e Tombense não possuem novas baixas no plantel. Do lado Juventude, o destaque fica para Rodrigo Rodrigues, artilheiro.

Para o Tombense, Alex Sandro.

Juventude: Thiago Couto; Reginaldo, Romércio, Danilo Boza, Alan Ruschel; Jean Irmer, Jadson, Luis Mandaca; Nenê, David, e Rodrigo (Técnico: Thiago Carpini).

Tombense: Felipe Garcia; Pedro Costa, Augusto, Emerson Barbosa; Pierre, Egídio, Matheus Frizzo; Kevin, Marcelinho, Daniel e Fernandão (Técnico: Julian Tobar).

Arbitragem

O árbitro Paulo Henrique Schleich Vollkopf vai apitar o jogo entre Juventude x Tombense neste domingo, pela rodada da segunda divisão do Brasileiro. Os auxiliares serão Fabrini Bevilaqua Costa, Marcelo Grando e o quarto árbitro Francisco Soares Dias.

No VAR, árbitro de vídeo, o experiente Braulio da Silva Machado será o responsável por analisar cada lance da partida envolvendo possível pênaltis, faltas e cartões amarelos e vermelhos.

Quando a Série B volta?

Com a Data FIFA rolando de 12 até 20 de junho, o Campeonato Brasileiro B retorna em 21 de junho, quarta-feira, com a décima terceira rodada em dez confrontos.

Por determinação da CBF, o Brasileirão da Série A e B serão paralisados por ordem da CBF. Esta é uma novidade para a temporada com o intuito de não prejudicar os elencos.

O Flamengo, por exemplo, teve dois dos seus jogadores titulares convocados. Para evitar problemas no calendário e manter as chances iguais entre os clubes, a CBF decidiu parar também o Brasileirão entre os dias com amistosos de seleções ou Eliminatórias. Confira a lista completa da Convocação da Seleção Brasileira aqui.

O Brasil joga nos dias 17 e 20 de junho contra Guiné e Senegal respectivamente.

