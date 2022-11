Athletico PR e Goiás disputam a 35ª rodada nesta quarta-feira, com transmissão ao vivo

Onde vai passar jogo do Goiás hoje no Brasileirão e horário – 02/11/22

Nesta quarta-feira, 02 de novembro, Athletico PR e Goiás disputam a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A na Arena da Baixada, em Curitiba. O jogo do Goiás hoje vai ser às 16h (Horário de Brasília), por isso saiba onde assistir ao jogo.

Onde vai passar o jogo do Goiás hoje ao vivo

O jogo do Goiás hoje vai passar no Furacão Live e Twitch, às 16h (Horário de Brasília) com transmissão para todo o Brasil ao vivo.

Sem qualquer transmissão na TV, o torcedor só pode assistir ao jogo do Palmeiras e Athletico através do Furacão Live, plataforma de streaming disponível pelo celular, tablet ou computador.

Para ver de graça é só sintonizar o canal do Casimiro na Twitch, plataforma de vídeos sem pagar nada.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba

TV: Sem transmissão

Online: Twitch e Furacão Live

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden

Como vem Athletico PR x Goiás no jogo de hoje?

No fim de semana, o Athletico foi derrotado pelo Flamengo na final da Libertadores em Guayaquil, no Equador. Agora, o elenco tenta se recuperar para buscar uma vaga direta na Libertadores. Em sexto lugar com 51 pontos, contabiliza até aqui 14 vitórias, nove empates e 11 derrotas por toda a temporada.

Provável escalação do Athletico PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner; Fernandinho, Alex Santana, David Terans; Cannobio, Vitinho e Vítor Roque.

Do outro lado, o Goiás vem na 13ª posição da tabela com 43 pontos, conquistados em dez vitórias, 13 empates e 11 derrotas por toda a competição. Se vencer nesta quarta-feira, o Esmeraldino pode brigar por uma vaga na Sul-Americana da próxima temporada, mas se perder aí deve torcer contra os oponentes pela rodada.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Maguinho, Yan, Caetano e Sávio; Auremir, Diego, Caio Vinícius; Dadá Belmonte, Vinícius e Pedro Raul.

Classificação do Brasileirão atualizada

Trinta e cinco rodadas já foram disputadas na Série A do Campeonato Brasileiro.

1 Palmeiras – 74 pontos

2 Internacional – 64 pontos

3 Flamengo – 61 pontos

4 Fluminense – 61 pontos

5 Corinthians – 58 pontos

6 Athletico PR – 51 pontos

7 Atlético MG – 51 pontos

8 São Paulo – 50 pontos

9 Fortaleza – 48 pontos

10 Botafogo – 47 pontos

11 América MG – 46 pontos

12 Santos – 43 pontos

13 Goiás – 43 pontos

14 RB Bragantino – 41 pontos

15 Cuiabá – 37 pontos

16 Coritiba – 35 pontos

17 Ceará – 34 pontos

18 Atlético GO – 32 pontos

19 Avaí – 28 pontos

20 Juventude – 21 pontos

