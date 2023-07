Jogo Corinthians hoje: onde assistir Corinthians x Vasco ao vivo (29)

Cássio será titular no jogo do Corinthians contra o Vasco. Foto: Reprodução Rodrigo Coca / Corinthians

Tem jogo do Corinthians hoje contra o Vasco pelo Brasileirão nesse sábado, 29 de julho. A partida será com portões fechados na Neo Química Arena, em Itaquera, mas com transmissão ao vivo a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Onde vai passar o jogo Corinthians hoje?

O Corinthians enfrenta o Vasco hoje, às 18h30, no Brasileirão com transmissão do Premiere. Nenhuma emissora aberta vai exibir o duelo neste sábado.

O pay-per-view está disponível em operadoras de televisão por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. É possível comprar o pacote de maneira avulsa no site www.premiere.globo.com e também no aplicativo. Quem tem o pacote com o Premiere no Globoplay pode assistir ao vivo na plataforma.

O Timão vem de vitória contra o São Paulo na Copa do Brasil, enquanto o Vasco é o lanterna do Brasileirão sem vencer por três rodadas consecutivas. O Técnico Vanderlei Luxemburgo traz Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil, Fábio Santos; Fausto Vera, Maycon, Renato Augusto; Adson, Yuri Alberto e Róger Guedes.

Já Ramon Díaz apresenta Léo Jardim; Miranda, Capasso, Léo Pelé, Pumita Rodriguez; Medel, Jair, Praxdes, Lucas Piton; Figueiredo e Sebastían Ferreira.

O confronto entre Vasco e Corinthians foi disputado em 123 oportunidades, com vantagem para o alvinegro em 52 vitórias e 35 para o Cruz Maltino, além de 36 empates de acordo com dados do portal Meu Timão.

INFORMAÇÕES CORINTHIANS X VASCO

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden e VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Onde assistir o jogo Corinthians hoje: Premiere

Brasileirão 2023

A competição de elite do futebol brasileiro como um todo é popularmente conhecida como Brasileirão. Ao todo, 20 times disputam o prêmio principal e o time com mais pontos é sagra-se campeão ao final de 38. O Palmeiras é o atual campeão brasileiro.

Os quatro primeiros colocados do Brasileiro têm vaga automática para a Copa Libertadores , dois times vão para as eliminatórias da mesma competição e outros seis times disputam a Copa Sul-Americana.

Os quatro últimos da Série A são rebaixados para a Série B. Portanto, os quatro primeiros classificados da Série B ocupam o lugar dos 4 rebaixados. O mesmo movimento ocorre entre as séries B e C, e C e D, o que garante maior sustentação financeira aos que conseguem.

