Jogo da Chapecoense hoje x CRB ao vivo: onde assistir e horário (4/10)

Apenas dois pontos separam CRB e Chapecoense na tabela da Série B do Brasileirão. Nesta terça-feira, as equipes se enfrentam pela 33ª rodada às 19h (Horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Saiba onde assistir ao jogo da Chapecoense hoje ao vivo.

Sem vencer por quatro rodadas, o CRB ocupa a décima primeira posição com 40 pontos, conquistados em dez vitórias, dez empates e doze derrotas com o aproveitamento de 41%. Na última rodada, o elenco alagoano perdeu para o Ituano fora de casa. Se vencer nesta terça, segue na mesma posição.

Do outro lado, a Chapecoense vem logo atrás em décimo terceiro lugar com 38 pontos, com a soma entre nove vitórias, onze empates e doze derrotas entre as 32 rodadas disputadas. O elenco é o favorito no jogo desta terça-feira, mas fora de casa terá um grande trabalho a fazer. Na última rodada, venceu o Bahia em casa.

Onde assistir jogo da Chapecoense hoje ao vivo

O jogo da Chapecoense hoje ao vivo tem transmissão do Premiere, às 19h (Horário de Brasília), com transmissão para todos os estados do Brasil.

Com exclusividade, o pay-per-view exibe todas as emoções do jogo entre CRB e Chapecoense nesta terça-feira ao vivo, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. O pacote de canais só está disponível por valor extra na mensalidade.

O GloboPlay, serviço de streaming, retransmite as imagens através do Premiere para todos os assinantes nos estados brasileiros. A plataforma está disponível no aplicativo de celular, tablet, computador e smartv, se o aparelho for compatível.

Os pacotes estão disponíveis por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

CRB x Chapecoense palpites

Com a diferença de apenas dois pontos entre os dois na tabela de classificação, CRB e Chapecoense disputarão os três pontos para alcançarem a parte de cima, mesmo com as dificuldades pelo caminho.

O CRB não vence há quatro rodadas, enquanto a Chapecoense mantém o desempenho regular dentro de campo. Por esse motivo, a equipe verde é a favorita no duelo desta terça-feira.

Enquanto isso, os anfitriões deverão contar com a forte presença dos torcedores em casa. O palpite é de 2 x 1 com vitória da Chapecoense.

Confira como foi a última partida entre as equipes.



Jogos do Brasileirão na Série B hoje

Dez embates serão travados neste meio de semana, entre segunda, terça e quarta-feira pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão. A reta final da temporada traz a briga pelo acesso, além da disputa contra o rebaixamento entre as equipes.

O destaque fica para o jogo entre o Operário e Vasco, assim como Novorizontino e Bahia. Confira a seguir todos os jogos de hoje.

Guarani x Londrina

Sampaio Corrêa x Ponte Preta

Terça-feira (04/10):

Brusque x Sport – 19h

CRB x Chapecoense – 19h

Vila Nova x Criciúma – 19h

Operário x Vasco – 19h

Grêmio x CSA – 19h

Novorizontino x Bahia – 21h30

Náutico x Tombense – 21h30

Quarta-feira (05/10):

Cruzeiro x Ituano – 21h30

