Jogo da Ponte Preta hoje: qual canal vai passar e horário – 15/10

Tombense e Ponte Preta disputam a 35ª rodada da Série B do Brasileirão neste sábado

Apenas um ponto separa as equipes de Tombense e Ponte Preta na classificação. Neste sábado, disputam os três pontos na 34ª rodada da Série B do Brasileirão no Estádio Soares de Azevedo. Saiba onde assistir jogo da Ponte Preta hoje, a partir das 16h30 (Horário de Brasília).

Onde assistir jogo da Ponte Preta hoje ao vivo

O SporTV e o Premiere vão transmitir o jogo da Ponte Preta hoje, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Ambos os canais estão disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e Vivo. Já o pay-per-view só pode ser obtido por valor extra na mensalidade.

Outra oportunidade para assistir está disponível pelo GloboPlay, plataforma de streaming da Globo com filmes, séries e canais. Para obter o pacote, entre no site www.globoplay.globo.com e, sob os valores disponíveis, crie a sua conta e assinatura.

O serviço está disponível no celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Soares de Azevedo

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior

Como vem Tombense e Ponte Preta hoje?

Sem vencer por duas rodadas seguidas, o Tombense entra em campo neste sábado para virar a mesa em seu favor na competição. Em décimo terceiro lugar com 43 pontos, contabiliza dez vitórias, treze empates e onze derrotas com o total de 34 gols marcados e 40 sofridos. O time já não tem mais chances de chegar cair para a segundona, como também não tem como brigar pelo acesso.

Do outro lado, a Ponte Preta ocupa a décima primeira posição com 44 pontos, entre onze vitórias, onze empates e doze derrotas com o total de 32 gols marcados e 33 sofridos na temporada. A equipe paulista tem onze pontos a menos que o Vasco, quarto colocado na classificação. Por isso, existem poucas chances de acesso até a primeira divisão.

Classificação da Série B do Brasileirão atualizada

Trinta e quatro rodadas já foram na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, por isso faltam apenas quatro para terminar a temporada.

1 Cruzeiro – 72 pontos

2 Grêmio – 57 pontos

3 Bahia – 56 pontos

4 Vasco – 55 pontos

5 Sampaio Corrêa – 52 pontos

6 Sport – 52 pontos

7 Ituano – 51 pontos

8 Criciúma – 49 pontos

9 Londrina – 47 pontos

10 CRB – 46 pontos

11 Ponte Preta – 44 pontos

12 Guarani – 44 pontos

13 Tombense – 43 pontos

14 Vila Nova – 42 pontos

15 Chapecoense – 39 pontos

16 Novorizontino – 37 pontos

17 CSA – 36 pontos

18 Operário PR – 34 pontos

19 Brusque – 32 pontos

20 Náutico – 30 pontos

