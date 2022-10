Jogo do Athletico PR hoje onde vai passar e horário Brasileirão – 22/10

As equipes de RB Bragantino e Athletico PR se enfrentam neste sábado, 22 de outubro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Athletico PR vai enfrentar o RB Bragantino neste sábado (22/10) pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o jogo do Athletico PR hoje acontecerá no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista com início às 16h30 (Horário de Brasília).

O Braga precisa dos três pontos para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Furacão busca a vaga para a Libertadores do ano que vem.

Onde vai passar jogo do Athletico PR hoje ao vivo

O jogo do Athletico PR hoje terá transmissão do Premiere e GloboPlay, a partir das 16h30 (Horário de Brasília).

Com exclusividade, o pay-per-view é quem exibe a partida do Brasileirão, disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. O Premiere pode ser obtido por valor extra na mensalidade.

Para quem gosta de assistir pelo celular, dá para sintonizar no GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes. Também é possível acompanhar no tablet, computador ou smartv.

Informações do jogo do RB Bragantino x Athletico PR hoje:

Data: Sábado, 22/10/2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Onde assistir jogo do Athletico PR hoje: Premiere e GloboPlay

+ Raí e Sócrates são irmãos? Veja lista de jogadores com parentesco

Prováveis escalações de RB Bragantino x Athletico PR:

Lucas Evangelista foi expulso na última partida e está indisponível hoje.

Felipão, por outro lado, Julimar, Reinaldo e Marcelo Cirino seguem fora, segundo o portal GE.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Natan, Luan Candido; Raul, Eric Ramires, Guilherme; Artur, Helinho e Werik.

Provável escalação do Athletico PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner; Fernandinho, Erick, Vitinho; David Terans, Cuello e Pablo.

Reta final do Brasileirão 2022

Sem vencer por duas rodadas no Campeonato Brasileiro, o Bragantino ocupa o décimo terceiro lugar com 38 pontos, conquistados em nove vitórias, onze empates e doze derrotas entre as trinta e duas partidas jogadas. Se ganhar neste sábado dentro de casa, com o apoio da torcida, o elenco não muda de posição, mas continua a somar pontos.

Do outro lado, o Athletico se prepara para disputar a final da Libertadores na semana que vem contra o Flamengo. No Brasileirão, quer se manter na zona de confronto para a competição do ano que vem. Em sexto lugar com 51 pontos, contabiliza catorze vitórias, nove empates e nove derrotas.

+ Helô e Stênio de Salve Jorge estão de volta, mas onde está a filha?

Jogos da rodada do Brasileirão

Dez partidas serão disputadas neste fim de semana pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A. Na reta final da temporada, os resultados prometem movimentar a classificação na parte de cima e para baixo.

Além do embate entre Bragantino e Athletico, outros nove confrontos serão realizados. Confira a programação a seguir.

Sábado (22/10):

16h30 – RB Bragantino x Athletico PR

19h – América MG x Flamengo

19h – Santos x Corinthians

21h – Palmeiras x Avaí

Domingo (23/10):

16h – Fluminense x Botafogo

16h – Juventude x São Paulo

18h – Coritiba x Internacional

18h – Atlético GO x Ceará

18h – Cuiabá x Goiás

Segunda-feira (24/10):

20h – Fortaleza x Atlético MG

Leia também: Próxima corrida da Fórmula 1 vai ser nos Estados Unidos; veja programação