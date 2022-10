Helô e Stênio de Salve Jorge estão de volta, mas onde está a filha?

História do casal queridinho do público em Travessia tem alguns furos no roteiro

Helô e Stênio novela Salve Jorge foram dois personagens que fizeram muito sucesso na trama e voltaram em Travessia. No entanto, a história do casal querido pelo público tem deixado alguns detalhes importantes de lado, já que ainda não houve nenhuma menção a Drika (Mariana Rios), filha da delegada e do advogado, e da compulsão da policial por compras.

Helô e Stênio tiveram grande destaque em Salve Jorge, trama de Gloria Perez exibida em 2012 no horário nobre da Globo. Desde que o retorno dos dois personagens em Travessia foi anunciado, os noveleiros criaram uma grande expectativa em torno da história da delegada e do advogado.

Na reta final da história de Helô e Stênio novela Salve Jorge, os dois se casaram novamente após passarem a trama inteira vivendo uma relação de gato e rato. Eles também se tornaram avós, já que Drika, filha do casal, engravidou de Pepeu (Ivan Mendes).

Quem assiste à novela Travessia sentiu falta dessa parte importante da trajetória de ambos. Em Salve Jorge, Drika foi interpretada pela atriz Mariana Rios, que agora trabalha na Record – a famosa apresentou a segunda temporada do reality Ilha Record após a saída de Sabrina Sato da emissora.

A saída da atriz da emissora justifica o sumiço de Drika em Travessia, mas a autora poderia ao menos fazer uma menção a filha de Helô e Stênio. Por onde ela anda? Como está o neto do casal? Essas são perguntas que precisam ser respondidas pela autora ao longo da obra, que é aberta e pode mudar de acordo com a aceitação ou rejeição do público pelas histórias.

O que causa estranhamento é que a moça nem sequer foi mencionada na história, que já começou há duas semanas. Helô não mandaria uma mensagem para ter notícias da filha e do neto? Ou ao menos um telefonema?

Enquanto isso, a delegada e o advogado seguem perseguindo um ao outro, mas de maneira divertida como foi em Salve Jorge. Eles começaram a trama divorciados mais uma vez e ficaram anos sem ver um ao outro. Stênio segue soltando todos os presos por Helô, que fica furiosa com o ex-marido – a mesma dinâmica do folhetim de dez anos atrás.

Outro problema que ainda não veio à tona em Travessia foi a compulsão de Helô por compras. Em Salve Jorge, a delegada comprava itens desnecessários por puro prazer e deixava todas as sacolas fechadas dentro do armário. Inclusive, é Drika quem descobre o vício da mãe. Até agora, nenhuma menção a isso.

Ainda não se sabe qual será o destino do casal, já que há poucos capítulos prontos dos mais de 150 que devem ser exibidos.

Creusa é quem faz a ponte entre Brisa e Helô

Creusa (Luci Pereira), empregada que trabalhava na casa de Helô em Salve Jorge, também está de volta. Foi adicionado um detalhe importante na história de humilde empregada doméstica: ela é madrinha da protagonista Brisa (Lucy Alves).

É por meio dela que Helô ficará sabendo do caso envolvendo o deep fake com Brisa, o que deve ocorrer mais adiante na trama. Em Travessia, a oficial de polícia agora é especializada em crimes virtuais – há dez anos, ela era delegada da polícia federal responsável por prender a quadrilha que mantinha um esquema de tráfico humano.

Primeiro, Helô ficará preocupada com o sumiço da moça e começará a investigar o paradeiro da maranhense. O caso da montagem feita por Rudá (Guilherme Cabral), assim como os demais crimes virtuais que acontecerão ao longo da novela, também cairá nas mãos da delegada.

Outra mudança na história é que agora Stênio tem uma nova sócia, Laís (Indira Nascimento), e está envolvido nas histórias de Moretti (Rodrigo Lombardi), Guerra (Humberto Martins) e Leonor (Vanessa Giácomo). A irmã de Guida (Alessandra Negrini, inclusive, poderá ser um dos interesses amorosos do advogado enquanto ele estiver separado de Helô.